I titoli di Stato restano nella dichiarazione Isee. L’Inps: serve ancora una modifica della normativa

Titoli di Stato e prodotti finanziari assistiti dalla garanzia dello Stato rimangono per il momento nella dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) ai fini del calcolo Isee.

Lo precisa l’Inps in un messaggio dove si spiega che, nonostante la legge di bilancio abbia previsto l’esclusione dal calcolo dell’Isee, fino a un valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, manca ancora una modifica perché la norma diventi efficace. Nelle more, tutte le dichiarazioni sostitutive a fini Isee presentate a partire da gennaio 2024 dovranno continuare a comprendere, insieme al resto, anche i titoli di Stato e i prodotti finanziari con garanzia statale .

L’ostacolo del Dpcm del 2013

Per poter escludere dall’Isee gli investimenti a sostegno della finanza pubblica, spiega l’Inps, è necessario che prima venga modificato il Dpcm 159 del 2013 che aveva rivisto i criteri per l’Indicatore della situazione economica equivalente istituito 15 anni prima.

L’indicatore della situazione economica equivalente è lo strumento che misura la condizione economica delle famiglie italiane e viene utilizzato per accedere (e modulare) numerose misure di welfare. L’Isee è dato dalla somma della situazione reddituale e del 20% della situazione patrimoniale della famiglia, su cui viene poi applicata la scala di equivalenza in base alle caratteristiche del nucleo familiare (numerosità e tipologia). Nella componente patrimoniale rientrano, ovviamente, immobili e beni mobiliari quali i conti correnti (certificati dalla cosiddetta giacenza media o dal saldo relativo alla seconda annualità precedente), ma anche certificati di deposito, obbligazioni e titoli di Stato, quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, azioni.

Il “peso” dei titoli di Stato posseduti dalle famiglie

L’Isee è rilevante sia per i servizi non erogati da Inps (come le tasse universitarie o la mensa scolastica) sia per le prestazioni erogate direttamente dall’Istituto come l’Assegno unico o l’Assegno di inclusione sociale. Nel 2022 – anno a cui fanno riferimento le Dichiarazioni unificate attuali - i titoli di Stato posseduti da famiglie italiane ammontavano a 212,7 miliardi di euro, il 7,7% del debito pro tempore, che allora era pari a 2.757miliardi di euro.