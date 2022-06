I Tories votano sulla fiducia a Boris Johnson: l’ora della verità per il premier

Le critiche al premier non sono limitate allo scandalo partygate: molti deputati non condividono la linea dura contro l'Unione Europea e la minaccia di abrogare unilateralmente il Protocollo irlandese, che temono possa avere ripercussioni negative sia economiche che politiche per la Gran Bretagna. Altri, pur sostenendo una politica di immigrazione controllata, sono contrari alla decisione del Governo di spedire gli immigrati illegali in Rwanda senza possibilità di appello o di ritorno.

A favore del premier gioca il fatto che non c'è un chiaro successore che abbia il sostegno di gran parte del partito. Tra i vari papabili, il candidato con più esperienza è Jeremy Hunt, ex ministro della Sanità e degli Esteri, che nell'ultima sfida per la leadership del partito era arrivato secondo dietro a Johnson. Hunt non nasconde le sue ambizioni e ha già dichiarato che stasera voterà contro il premier.

Liz Truss, ministro degli Esteri, è molto popolare tra i membri del partito conservatore e potrebbe candidarsi, ma per ora resta fedele a Johnson. La Truss, così come il cancelliere Rishi Sunak e il vicepremier Dominic Raab, oggi hanno espresso il loro sostegno “al 100%” al premier.

Il leader dell'opposizione, il laburista Keir Starmer, oggi ha dichiarato che anche se Johnson dovesse vincere il voto di stasera «questo sarà per lui l'inizio della fine».