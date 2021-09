I trasferimenti diretti non generano mobilità sociale

Attenuare l’influenza della famiglia che ostacola la mobilità sociale, richiede il trasferimento delle risorse dai sussidi agli inoccupabili (per i quali servono interventi di qualificazione professionale seri, non i navigator) alla scuola per l’infanzia e ai percorsi di sostegno a tempo pieno durante la scuola dell’obbligo. Ma non è sufficiente dedicarsi solo all’istruzione, è imprescindibile ispirare anche il senso di sacrificio e i valori di onestà proprio nei contesti dove non sembrano attecchire.

Insomma vanno contrastate le cause della povertà e dell’esclusione sociale. Non basta concentrarsi sugli effetti, ricorrendo a forme di redistribuzione costose e inconsistenti, per quanto elettoralmente proficue.