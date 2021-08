I tre big delle aste chiudono il primo semestre in crescita

Private sale

Il segmento delle vendite private continua la fase di crescita dimensionale. Christie’s ha mostrato un aumento di oltre il 238% ($) rispetto al primo semestre del 2019 e un aumento del 41% rispetto al 2020; con un terzo in più di vendite superiori a 5 milioni $ rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso; 20% in più di transazioni individuali tra i dipartimenti e una crescita particolare nel settore dei Gioielli e dei Dipinti Antichi. Le vendite private di Phillips sono aumentate del 107% rispetto all’H1 2019 continuando a guidare le vendite a livello globale per tutto l’anno. Phillips ha realizzato diverse selling exhibition a livello globale, tra cui Hebru Brantley, Flawless: Women to Women, Ground / Breaking, Phillips X Andreas Emenius e Milton Avery: A Sense of Place, in associazione con il Milton Avery Trust & Waqas Wajahat.

La nuova frontiera degli NFT

Christie’s è stata la prima casa d'asta a cavalcare l'onda degli NFT nel mercato mondiale delle aste realizzando nel semestre un volume d'affari di 93,2 milioni di dollari, ammontare che considera la vendita da 69 milioni dell'opera Beeple’s Everydays, le vendite di Cryptopunks di Larva Labs (17 milioni di dollari) e le opere d’arte digitali di FEWOCiOUS (2,16 milioni di dollari). La leadership di Christie’s nel mercato NFT ha attratto un pubblico nuovo e più giovane su Christies.com; il 73% degli iscritti alle vendite NFT sono nuovi per la casa d'aste, con un’età media di 38 anni (13 anni più giovane dell’età media dei clienti in altre vendite). In aprile, Phillips ha venduto il suo primo NFT con Replicator di Mad Dog Jones, stabilendo un record per un artista canadese vivente. Bitchcoin, Cloud of Petals Project di Sarah Meyohas, Quantum Leap di Jennifer & Kevin McCoy e il primo NFT di Lady Gaga che ha avuto un ruolo importante nella NY Day Sale. L'asta di debutto di Sotheby's negli NFT è avvenuta in collaborazione con PAK che ha totalizzato 16,8 milioni di $, mentre con l'asta “Natively Digital: A Curated NFT sale” è stato stabilito un nuovo record per un CryptoPunk venduto a 11,8 milioni di $.