I tre giorni dell’Ilva per trovare un accordo quasi impossibile

Forni elettrici e preridotto: chi paga gli investimenti?

Una domanda, che rappresenta la vera incognita del tutto: chi paga gli investimenti per i forni elettrici e l’impianto per il preridotto? ArcelorMittal ha manifestato una posizione non negoziabile. Se gli investimenti fossero a carico di altri – dello Stato italiano, chi altri? – cambierebbe posizione. A quel punto, volentieri farebbe salire la produzione. Anche perché non è chi non veda che, a 6 milioni di tonnellate e con i margini della elettrosiderurgia inferiori (di una buona metà) rispetto alla siderurgia a ciclo integrale, Taranto arriverebbe giusto giusto al breakeven, mentre a 8 milioni di tonnellate guadagnerebbe tanti, tanti soldi.