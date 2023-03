I tre motivi per cui i 300 miliardi della Fed non bastano a calmare le Borse

Ascolta la versione audio dell'articolo

La serenità non si compra. Tantomeno la fiducia. Così non bastano neppure i 300 miliardi di dollari iniettati dalla Federal Reserve nelle banche statunitensi, sommati ai 200 miliardi di liquidità arrivati sull’economia a stelle e strisce dal Conto di disponilità del Tesoro Usa, sommati ai 50 miliardi di franchi iniettati dalla Banca centrale svizzera al Credit Suisse per ripristinare la fiducia sui mercati. Non bastano. E neppure le parole rassicuranti del presidente Biden: «Questa settimana abbiamo...