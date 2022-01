I tre ostacoli tra l’Europa e una crescita solida, sostenibile e inclusiva

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con l’inizio del 2022, l’economia globale è costretta ad adattarsi al nuovo status quo. Non sarà un processo rapido o indolore. Il mondo sta affrontando gravi perturbazioni causate da collegamenti commerciali interrotti, dall’impennata dei prezzi energetici e dai mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Da un lato molti negozianti hanno chiuso le serrande, aumentando la disoccupazione, dall’altro si è registrata una significativa carenza di ingegneri informatici e autisti di camion.

Molti di questi cambiamenti sono stati causati, o accelerati, dalla crisi del Covid-19. Ma non illudiamoci: non si tornerà alla normalità pre-pandemia. La crisi porterà un cambiamento profondo e duraturo. Guardando all’anno a venire, dobbiamo prepararci ad affrontare tre sfide principali.

Rischi macroeconomici in crescita

Una delle maggiori domande per i prossimi mesi sarà: stiamo entrando in una nuova era di inflazione? E come gestiremo gli alti livelli di debito pubblico e privato? Nel corso del 2020 in molte economie in cui opera la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), il debito pubblico è salito ai livelli dell’inizio degli anni ’90. In alcuni Paesi ha raggiunto i massimi storici. La mancanza di spazio fiscale e monetario, insieme alle barriere per l’accesso ai vaccini e agli effetti di ricaduta negativi delle economie avanzate, potrebbero aumentare la divergenza tra i Paesi emergenti e quelli in via di sviluppo.

L’azione dei governi nazionali, dalla mobilitazione di finanziamenti per i pacchetti di sostegno economico all’organizzazione di campagne di vaccinazione di massa, è stata indispensabile per rispondere alla pandemia. E per porre fine alla crisi, la fiducia nei programmi di sanità pubblica e nella sicurezza e nell’efficacia dei vaccini anti-Covid sarà importante quanto i vaccini stessi.