I tre punti di svolta che attendono la nostra economia

3' di lettura

Punti di svolta: così gli economisti chiamano situazioni in cui l’economia devia dal corso previsto e prende direzioni nuove. Sono momenti in cui chi specula può guadagnare o perdere una fortuna. Coloro che invece l’economia cercano di governarla, come i governi e le banche centrali, rischiano di commettere errori fatali.

Ma possono anche, con un po’ di preveggenza e fortuna, limitare i rischi e cogliere qualche opportunità. La politica non sembra accorgersene, ma tutto fa pensare che l’Italia si...