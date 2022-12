I trend del 2022: l’inflazione spinge nuovi debiti e strappa le imprese, indietro su energia e sanità

Reati e tribunali in ripresa

Continua la discesa dei reati denunciati a livello nazionale (-7%), con alcune eccezioni concentrate nei territori ad alto passaggio turistico come Rimini (+25,9%) e Milano (+24,5%), Venezia (+16,3%) e Roma (+14%). Nei primi sei mesi del 2022 sono riprese anche le attività nei tribunali e il numero di cause civili pendenti si è ridotto del 10% in media in Italia. Lo smaltimento si è velocizzato in particolar modo a Forlì e Crotone (entrambe con il 34% di pendenze in meno); mentre ha subìto un rallentamento a Isernia (+7%) e Ravenna (+3%).

Perso un medico su dieci a Napoli e Firenze

Nonostante le lezioni impartite dalla pandemia e assimilate dai territori, dai dati emergono due fronti chiave sui quali si sono persi terreno e tempo prezioso. Il primo è quello della salute: proprio la pandemia ha scoperto il fianco di un Paese che ha sempre considerato il proprio sistema sanitario nazionale un fiore all'occhiello, ma nel quale sono emerse una serie di lacune nell'assistenza sanitaria di prossimità.

Lacune che, anche a fronte degli scarsi stanziamenti destinati alla sanità nella manovra, rischiano di peggiorare: secondo i dati di Iqvia Italia il numero di medici di medicina generale tra il 2022 e il 2021 è calato del 19%, con Grosseto e Pisa che hanno registrato rispettivamente -34,9 e -33,9 per cento.

Un fenomeno che riguarda tutto il Paese e peggiora di anno in anno: «Abbiamo analizzato i dati italiani di OneKey, l'anagrafica Iqvia che traccia e monitora l'evoluzione dei differenti universi di medici in tutti i paesi del mondo, e abbiamo confrontato il numero di medici di medicina generale in ogni provincia prima e dopo la pandemia da Covid-19 – racconta Sergio Liberatore, amministratore delegato di Iqvia Italia – . In quasi tutte le province c'è stato un deciso calo nel numero di medici di base da gennaio 2019 a novembre 2022. Per esempio, in provincia di Roma c'è stata una diminuzione del 7% del numero dei medici di famiglia, in provincia di Milano del 4%, mentre a Napoli il calo è stato del 13% e a Firenze del 10%. Molti medici sono andati in pensione o hanno lasciato il posto di lavoro, ma sono pochi i giovani professionisti pronti a prendere il loro posto».

Energia pulita ancora limitata

I ritardi risultano drammatici anche sul piano della sostenibilità energetica, un tema chiave in un momento storico in cui la dipendenza da fonti energetiche di origine fossile può essere considerata una delle cause della crisi economica. In Italia si è fatto troppo poco: la quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, infatti, è rimasta sostanzialmente stabile nel 2021 (+0,14% di media annua nazionale) con alcune best pratice a Terni (+37%), Lucca (+31%) e Frosinone (+29%). Modelli cui guardare, sebbene i numeri assoluti siano ancora limitati, non solo per rispondere all'emergenza attuale, ma anche per scongiurare quelle future.