Classifica della qualità della vita 2023: le tendenze dell’anno in Italia

Un altro anno di crescita, eco di un rimbalzo post pandemia che sta via via affievolendosi. Ma anche di estrema prudenza e di investimenti trattenuti. In famiglia e nelle imprese. La fotografia dell’Italia che emerge dai trend nazionali e territoriali nell’ambito della 34ª indagine sulla Qualità della vita rileva alcuni input economici incoraggianti che, tuttavia, non vengono processati in modo altrettanto positivo, con famiglie e aziende schiacciate dal peso dei prezzi alti e della situazione geopolitica globale che rappresenta un’incognita di rilievo.

Pil pro capite e occupazione in crescita...

La cartina di tornasole della crescita è il valore aggiunto per abitante: secondo le stime di Prometeia, a livello nazionale il Pil pro capite crescerà in media del 5,8% sull’anno scorso, con picchi del +6,9% in provincia di Belluno, del +6,5% di Arezzo e del +6,4% di Biella. Milano, che è in cima alla classifica con un valore di 58,7 euro a testa (quasi quattro volte più elevato rispetto ad Agrigento, ultima, che non registra alcun incremento),segna un +6,1 per cento sul 2022.

Accanto all’aumento del valore aggiunto pro capite, un altro indicatore che registra un incremento tendenziale è il tasso di occupazione: secondo l’Istat il numero di occupati, a ottobre 2023, ha superato quello di ottobre 2022 del 2 per cento.

L’ultimo dato disponibile con una segmentazione su base provinciale, utilizzato nell’indagine 2023, è però quello del 2022 quando il tasso di occupazione aveva registrato un +3% sul 2021, con veri e propri record territoriali nel Mezzogiorno, tra cui il +18,2% della provincia di Brindisi, seguito dal +14,4% registrato a Benevento e il +14% di Vibo Valentia e crescite superiori alla media anche nelle grandi aree metropolitane (dal +3,5% di Milano al +6,7% di Napoli). Guardando al presente o al passato recente, dunque, la fotografia risulta incoraggiante. L’altra faccia della medaglia, tuttavia,lo è molto meno.

«In questi due anni l’Italia ha guadagnato molto sia nei fondamentali sia in termini di competitività, ma la fiducia di imprese e famiglie è in flessione - spiega Gaetano Fausto Esposito, direttore generale del centro studi delle camere di commercio G. Tagliacarne -. C’è un clima di attesa che dipende anche dall’incertezza sulle mosse della Banca centrale europea sul costo del denaro, che è un tema cruciale in questo momento come lo è stata l’energia l’anno scorso».