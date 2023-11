I trionfi del tennis e di Pecco Bagnaia oscurano il pareggino di Juventus-Inter

Tanta noia e solo due lampi

In un sfida non certo all’altezza di una domenica così speciale, gli unici episodi davvero speciali sono i due gol. Quello di Vlahovic, una precisa stoccata di destro, dopo una penetrante azione con Chiesa. Quello di Lautaro, che devia in rete un traversone di Thuram, appena sei minuti dopo il vantaggio bianconero. Il centravanti serbo, a secco dal 16 settembre, ha esultato in modo polemico rivolgendosi ai suoi detrattori. “Bla-bla-bla, non vi sento…”, ha mimato Vlahovic dimenticando che, finora, il suo apporto realizzativo non è stato dei più brillanti. Lautaro, che firma il tredicesimo gol della stagione, conferma quanto invece il suo contributo sia decisivo per la corsa dell’Inter.

Al di fuori di questi due lampi, una partita deludente e quasi sempre bloccata, che tutto sommato non scontenta nessuno visto che la concorrenza (il Milan è a sei punti, il Napoli a otto) resta molto lontana.

Il Diavolo esce dall’angolo

E il Milan, terzo in classifica? Diciamo che l’ha sfangata. Veniva da un brutto periodo, carico di infortuni e malumori interni ed esterni. Aveva un obiettivo importante: battere la Fiorentina, costi quel che costi per dirla alla Mario Draghi. E alla fine, soffrendo più del dovuto, ce l’ha fatta mettendo in cassa tre punti che, dopo tanti sciali, valgono oro. Non è stato un bel vedere, ma al Diavolo serviva un successo per uscire dall’angolo. E per tornare a guardare al futuro con un minimo di autostima. Certo, senza le prodezze di Maignan e il rigore di Hernandez (arrivato però dopo un una ventina di minuti di forte pressione) ora saremmo di nuovo qui a mettere la croce a Pioli e a toccare ferro per la prossima sfida di Champions con il Borussia Dortmund. Pesa anche una valutazione: la Fiorentina, che soffiava sul collo dei rossoneri per agganciarli, non è l’ultima della fila. E’ una squadra forte, spigolosa, che ha solo un difetto: segna col contagocce non avendo un centravanti all’altezza. Se il Milan senza Giroud (e Leao) ha una prima linea con il braccino corto, i viola peggio che andar di notte con quel Berltran che per metterla in rete deve aspettare una combinazione astrale.

Centrato l’obiettivo, ora Pioli però deve affrettarsi a rimettere in linea di galleggiamento un Milan sempre sull’orlo di una emergenza. Domani col Borussia non potrà rinchiudersi nella sua metà campo sperando nei buoni uffici di Maignan. Servirà una prova di forza, una serata da Champions tipo quella col Paris Saint Germain. Non sarà facile, ma Pioli, soprattutto quando è sotto pressione, riesce sempre a venirne fuori. Questa è una nuova opportunità per dimostrare che non ha bisogno di assistenti spirituali, pure se carismatici come il taumaturgico Ibrahimovic.

Per Mazzari buona la prima

Anche il Napoli, soffrendo, l’ha sfangata, Anzi gli è andata di lusso, senza rubar nulla, perché l’Atalanta, troppo rinunciataria nel primo tempo, si è svegliata solo quando i buoi erano già scappati. Per Mazzarri, atteso all’esame del debutto, una vittoria preziosa (1-2) corredata da alcuni non trascurabili elementi di ripresa. Il buon ritorno di Osimhen, la recuperata vena di Kvaratskhelia e un sano spirito di squadra da tempo latitante. Con un frusto luogo comune, diciamo che il nuovo tecnico ha “dato la scossa” ricompattando un gruppo che dopo lo scudetto, si era perso. Certo che la scala per risalire è irta di trappole: prima un mercoledì da leoni col Real Madrid e poi domenica prossima la sfida con l’Inter al Maradona, seguito venerdì 8 dicembre dalla trasferta a Torino con la Juventus. Una cura da cavallo per il buon Mazzarri, non più giovanissimo e con tante cicatrici in carriera. Se ne viene fuori, la strada è poi in discesa. Sempre che il suo lunatico presidente, AdL, non ne inventi qualcuna delle sue.