I troppi stereotipi che allontanano le donne dal mondo del risparmio

Sono tanti i proverbi e detti popolari che ruotano intorno al denaro. Molti ne rappresentano con efficacia l’ambivalenza, sottolineandone da una parte il valore positivo («Il denaro non conosce porte chiuse»), ed evocandone dall’altra i lati più oscuri («Lo sterco del demonio»). Tra questi proverbi ce ne sono alcuni che tirano in ballo le dinamiche del guadagno. «Soldi chiamano soldi», per esempio, suggerisce l’idea che un modo efficace di arricchirsi è quello di far fruttare il proprio patrimonio. Ma è davvero così? Non per tutti. O almeno non per le donne.

Gli studi internazionali in materia mostrano delle forti differenze di genere nella gestione del denaro. Le donne sembrano essere meno motivate a far fruttare il proprio patrimonio e, certamente, si sentono meno esperte e informate su come ottenere un guadagno dalle varie forme di investimento finanziario. Inoltre, gli studi riportano un ritratto controverso del rapporto tra donne e denaro, con una propensione a sviluppare relazioni patologiche: le maniache dello shopping impulsivo a un estremo e le “formichine risparmiatrici” a quello opposto.

Generalmente le donne delegano le scelte di gestione e investimento del patrimonio ai loro partner maschili perché avverse al rischio dei mercati finanziari, dedicandosi di più alla gestione delle spese familiari.

Certo è che questi comportamenti differenziali che vengono osservati tra uomini e donne, contribuiscono a un divario di genere ancora oggettivamente esistente e le donne rimangono, anche in questo campo, dietro le quinte e, in ultima analisi, più povere degli uomini. Le disparità di genere nelle questioni finanziarie restano dunque un dato di fatto non solo nell’iniqua distribuzione del reddito e della ricchezza tra uomini e donne, ma anche nelle prese di decisione finanziaria e d’investimento: le donne faticano a diventare protagoniste attive nel mondo della finanza.

I risultati delle ricerche hanno evidenziato una molteplicità di concause per questo divario: da una parte pesano gli atteggiamenti negativi che le donne hanno rispetto a questo mondo, che percepiscono come pericoloso e intimidatorio. Dall’altra, sono state osservate delle differenze sistematiche di genere nell’alfabetizzazione finanziaria, tali per cui le donne crescono con meno strumenti conoscitivi per entrare a contatto con questo mondo.