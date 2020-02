I trucchi dell’egoismo, perché Mister Hyde vince spesso su Dottor Jekyll Quando sbagliamo, il nostro Io più egoista riesce sempre a trovare una giustificazione. Il Mister Hyde dentro di noi sa sempre che corde toccare di Vittorio Pelligra

Siamo tutti un po' dottor Jackyll e un po' mister Hyde. Vacilliamo tra spinte altruistiche e ripiegamenti egoistici in un perenne conflitto tra i nostri orientamenti umanitari e quelli più individualistici. Spesso, però, abbiamo netta la sensazione che, nonostante gli manchi il titolo accademico che sfoggia, invece, la sua controparte, in questo vacillare perenne, mister Hyde sia decisamente più astuto e raffinato e le sue tecniche e le sue arguzie più efficaci nell'orientare e determinare le nostre scelte. Egli è un maestro nell'arte dell'insinuare il dubbio.

Uno Iago shakespeariano reinventato, che ha trovato un nuovo impiego come dileggiatore degli onesti e dei buoni. «Oh, guardatevi dal fare il bene, mio signore», vi sussurra all'orecchio. Non più la gelosia verso Desdemona è la sua materia preferita, ma la bontà d'animo e la disponibilità all'aiuto degli altri. E così ci lasciamo convincere del fatto che gli altruisti sono antipatici - questo lo avevamo già appurato qualche settimana fa - e che, in genere, sono anche molto meno altruisti di quanto non appaiano. Aleggia un legittimo sospetto intorno a chi si dedica agli altri, fa volontariato, spende tempo e risorse per portare sollievo e beneficio a qualcuno che non sia se stesso.

Le radici del nostro egoismo

Ci dev'essere sotto qualcosa, un secondo fine, un interesse nascosto, diretto o indiretto. Quante volte abbiamo sentito, o forse anche pronunciato, discorsi simili. Sono simili, nella logica, a quelli che udiamo dagli evasori che si giustificano dicendo che tanto tutti evadono le tasse. Gli stessi di coloro che non pagano il biglietto dell'autobus perché la maggior parte degli altri utenti non lo pagano; di quelli che sporcano in giro e inquinano perché tanto la città è sporca e inquinata; simili a quelli di coloro che cercano la raccomandazione perché in Italia si va avanti solo così, e potremmo continuare con molti altri, e familiari, esempi.

C'è una forma di autogiustificazione in questi discorsi, è evidente. Gli specialisti lo chiamano “self-serving bias”. Un processo cognitivo che ci aiuta ad apparire migliori ai nostri stessi occhi anche quando sappiamo che, in fondo, ci stiamo comportando da vili. Studiare con precisione questi fenomeni può essere complesso perché spesso le spiegazioni sono caratterizzate da causalità inversa.

In altre parole, venendo ai nostri esempi, sarò più egoista perché mi aspetto che gli altri siano egoisti o siccome, mi conviene essere egoista, allora modifico le mie credenze circa l'egoismo degli altri? Tradizionalmente si è dato maggiore peso al primo tipo di spiegazione: osservo la realtà, fatta di evasori, inquinatori, disonesti, corrotti, e questo rende più semplice, continuando a sentirsi nel giusto, evadere le tasse, inquinare e indulgere in piccole o grandi furberie. Solo recentemente gli studi hanno messo in luce la portata della seconda strategia, quella che ci spinge, visto che abbiamo vantaggio a comportarci in modo egoistico, a auto-convincerci che gli altri siano più egoisti di quanto non sono in realtà. L'economista James Konow ha studiato per molti anni i principi di giustizia e i comportamenti che questi ispirano in ambito economico.