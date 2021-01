Usa, irruzione dei fan di Trump al Congresso: sospesa la certificazione della vittoria di Biden Nel giorno della certificazione della vittoria di Biden i fan trumpiani hanno assediato il Campidoglio. Intanto i dem si avviano a conquistare anche il controllo del Senato di Marco Valsania

NEW YORK - L'ultimo, grande ripudio politico dell'era Trump è arrivato dalle elezioni per i due seggi al Senato della Georgia, dove si è profilata una vittoria democratica. Ma l'escalation della tensione istigata dal presidente uscente che non si arrende alle sconfitte è degenerata, con scene senza precedenti nella storia contemporanea della capitale americana: manifestanti pro-Trump, istigati dal Presidente uscente, hanno fatto scattare un vero e proprio assalto al Congresso, a Washington, occupando le scalinate alle porte del Parlamento e riuscendo poi a fare irruzione all'interno, nell'aula del Senato e della Camera.

Sessione sospesa

Un manifestante, dalle foto diffuse, si è insediato sul podio dello Speaker della Camera. Capitol Hill era in sessione a camere congiunte per certificare l'elezione alla Casa Bianca del democratico Joe Biden che ha battuto Trump ed è stata costretta a sospendere i lavori.Nel clima di enorme caos, è scattata l'evacuazione vera e propria del Parlamento a Washington. Evacuato il vicepresidente Mike Pence, incaricato di condurre i lavori di deputati e senatori che, in un clima di shock, hanno ricevuto ordine di nascondersi sotto le scrivanie per precauzione. Il sindaco della capitale ha annunciato un coprifuoco dalle sei di sera e lacrimogeni sono stati usati nella storica rotonda del Campidoglio. Trump, nel primo tweet davanti all'assalto al Congresso, si è limitato a chiedere ai manifestanti di rimanere «pacifici». Le forze dell'ordine hanno chiamato rinforzi. In seguito sono partite operazioni di polizia per cercare di riprendere il controllo del Congresso minimizzando i rischi di violenza.

Senato verso il controllo democratico

Doveva essere la giornata dei democratici. In Georgia, con due poltrone al Senato in palio nel grande stato meridionale e tradizionalmente conservatore, i democratici hanno strappato nettamente un seggio e sono in vantaggio per aggiudicarsi il secondo. Ad un passo, se li conquisteranno entrambi, da una maggioranza alla Camera Alta che completerebbe il loro controllo del Congresso oltre che della Casa Bianca con Joe Biden.

Warnock primo senatore afroamericano in Georgia

Il reverendo Raphael Warnock ha fatto storia battendo la repubblicana uscente Kelly Loeffler e diventando il primo senatore afroamericano mai eletto dallo stato. L'altro candidato democratico, Jon Ossoff, è in vantaggio di oltre 17.000 voti: non abbastanza per sciogliere ogni riserva ma sufficienti a dar fiato al suo ottimismo. Se la sua vittoria sarà confermata, Ossoff a 33 anni sarà il più giovane senatore democratico dal 1973, quando il trentenne Biden vinse un seggio.

Un controllo del Congresso darà importante spinta all'agenda di Biden. Può facilitare l'approvazione dei suoi candidati a ministro e di nomine di magistrati progressisti, che richiedono l'approvazione del Senato. Può dar fiato a piani di rilancio dell'economia, con nuovi stimoli e riforme fiscali più eque, una transizione energetica ispirata al Green New Deal, il rafforzamento dell'assistenza sanitaria in risposta alla pandemia. Incoraggiamento può inoltre ricevere il ritorno del multilateralismo su scala internazionale.