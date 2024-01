I tuoi investimenti nel cloud sono al passo con i cambiamenti nella tua azienda?

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Spesso le organizzazioni passano al cloud per ridurre i costi informatici. Ma il vero valore del cloud emerge quando le aziende si impegnano nella gestione continua dei costi, regolando la spesa per il cloud in modo da ridurla il più possibile, senza smettere di raggiungere i propri obiettivi. Inoltre, le aziende possono riorientare la spesa per il cloud in base alle mutate circostanze (la vera agilità), e adattarla in caso di crisi (la vera resilienza).



La chiave per farlo è disporre di una capacità FinOps efficace.



Il FinOps, noto anche come gestione finanziaria del cloud, sfrutta i dati e le capacità analitiche del cloud per rivelare le tendenze finanziarie, prevedere l’andamento futuro e ottimizzare le operazioni finanziarie. Con il FinOps, i budget e le previsioni relative al cloud diventano più semplici e spesso più precise. Questo, a sua volta, responsabilizza le parti interessate che sono direttamente all’origine dei costi generati.



Il FinOps può avere un notevole impatto. Un recente studio ha infatti rilevato che, oltre ai risparmi sui costi, il 52% delle aziende che applicano il FinOps nel cloud ha registrato un aumento della redditività, e il 48% del fatturato.



Chiarire le responsabilità per i costi all’interno dell’organizzazione

Come qualsiasi altra nuova capacità aziendale, la creazione di una capacità di FinOps richiede cambiamenti nell’organizzazione, nei processi e nella cultura. La prima questione da affrontare è come distribuire al meglio le responsabilità dei costi all’interno dell’organizzazione. I migliori risultati si ottengono attribuendo alcune responsabilità ai team che forniscono le funzionalità IT, e altre a un’organizzazione di gestione finanziaria centralizzata.



Se i team di delivery decentralizzati possono prendere decisioni di architettura e trovare compromessi di progettazione per ottimizzare i costi, altre responsabilità, come rendere i costi più trasparenti all’interno dell’organizzazione e identificare i fattori di costo, andrebbero centralizzate, spesso sotto la funzione Finanza. Questa dovrà inoltre sensibilizzare e mantenere informata tutta l’organizzazione sui costi, promuovere e condividere una comprensione degli obiettivi organizzativi e sviluppare meccanismi di successo finanziario. Centralizzando in questo modo la governance del cloud è possibile incrementare i risparmi sul cloud del 38%.



Sviluppare processi e meccanismi di FinOps

Per adottare il FinOps nell’organizzazione è fondamentale assicurarsi che i team tecnologici siano dotati di visibilità, strumenti e supporto alla gestione, nonché di obiettivi realistici e misurabili. Ogni tecnico ha bisogno di dati esaurienti a livello di fruibilità, in modo da poter vedere come le proprie decisioni impattino i costi di gestione dell’applicazione. Il tuo cloud provider dovrebbe proporre spunti utili su come ottenere tale visibilità, per esempio suggerendo il Framework AWS Well-Architected.



Nel frattempo, il team finanziario avrà bisogno di una visione completa dell’utilizzo e dei costi del cloud, in modo da poter correlare la spesa per il cloud ai ricavi. Una spesa per il cloud che cresce più rapidamente di quanto non cresca l’azienda, per esempio, potrebbe essere motivo di preoccupazione. La Finanza dovrebbe inoltre definire metriche atte a quantificare il valore aziendale della spesa per il cloud, come la unit economics, ovvero il costo variabile per euro di fatturato. Una buona gestione dei costi del cloud tiene conto della unit economics, di quali fattori contribuiscono maggiormente al costo unitario complessivo e di come ridurre i costi unitari per aumentare il margine su ogni unità venduta.



Infine, grazie alla trasparenza sui costi e sui fattori di costo, l’organizzazione centralizzata può creare un circuito di feedback sui costi con i team decentralizzati, che possono valutare eventuali compromessi da effettuare per incidere sui costi. A esempio, l’ottimizzazione della velocità di aggiunta di nuove funzionalità può essere più importante di una riduzione immediata e aggressiva dei costi.



Promuovere una cultura della responsabilità dei costi

Il FinOps è una pratica culturale che promuove il raggiungimento dei risultati aziendali attesi e la responsabilizzazione di tutti i team e le funzioni. La gestione dei costi diventa compito di tutti, non solo della Finanza, il che consente di diffondere e adattare il FinOps in tutta l’organizzazione attraverso le migliori prassi. Di conseguenza, i team tecnologici iniziano a gestire i costi in modo proattivo e continuo, anziché cercare di ridurli in modo reattivo e periodico.



Con il FinOps, le organizzazioni possono gestire i costi per ottenere il massimo impatto da ogni euro speso, eliminando le spese inutili. I risparmi possono quindi essere reinvestiti nell’organizzazione per ridurre i costi in altre aree, al fine di migliorare la produttività, alimentare la crescita e costruire un vantaggio competitivo. E quando si presentano nuove opportunità, si può usare il cloud per reagire rapidamente e il FinOps per assicurarsi di disporre della liquidità necessaria per investire.