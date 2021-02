I vaccini che stanno arginando il virus della deglobalizzazione

In secondo luogo, se tra gli effetti della recessione da Covid è stata notata qualche tendenza all’accorciamento, o almeno alla “regionalizzazione”, delle catene globali di fornitura per ridurre costi e rischi della distanza geografica (e conseguenti minori moltiplicatori del commercio internazionale), non va dimenticato che nessuna impresa evoluta e dinamica (nel linguaggio di Istat 2020) tende a dissipare disinvoltamente quel fondamentale “capitale relazionale” fatto di esperienza-conoscenza istituzionale-fiducia che deriva dalla paziente costruzione delle proprie reti internazionali di fornitura di componenti e prodotti semi-finiti. Secondo Pol Antràs (Nber Wp 28115, novembre 2020) l’accorciamento delle catene internazionali di fornitura tende a prendere corpo più riducendo i singoli flussi bilaterali (“margine intensivo”) che tagliando i singoli rami (“margine estensivo”). Si pensi ad esempio al caso Boeing, la cui produzione mobilita 50 fornitori di 8 Paesi (Giappone, Corea del Sud, Canada, Francia, Italia, Svezia, Regno Unito, Austria).

In terzo luogo, non è ancora esaurita l’onda lunga degli effetti delle principali determinanti della citata “iperglobalizzazione”. Tra questi: la spinta all’interdipendenza fra Paesi che origina dalle innovazioni tecnologiche e organizzative che nascono dall’Information and communication technology e dal suo moltiplicarsi secondo la nota legge di Moore, il rapido diffondersi dell’e-commerce negli scambi internazionali (meritevolmente promosso in Italia, per inciso, dall’attuale gestione dell’Agenzia Ice), il tendenziale calo del livello medio dei dazi oltre le guerre commerciali scatenate da Trump, l’allargarsi degli Accordi di liberalizzazione degli scambi intra-asiatici, l’evoluzione dei regimi ex-socialisti verso regole più vicine ai mercati.

Quanto alla paura della Cina in Occidente, fa ben sperare la accorta presidenza Biden sull’altro lato dell’Atlantico, ma più ancora il notevole potenziale moltiplicativo del recente Eu-China Comprehensive Agreement on Investment, se si tiene conto che gli investimenti diretti esteri dell’Europa negli Stati Uniti sono 15 volte quelli in Cina e che gli investimenti diretti esteri cinesi in Europa sono un ventesimo di quelli statunitensi.

Il ritorno nostalgico a nazionalismi-sovranismi-protezionismi trova fortunatamente sul campo molti vaccini pro-global.