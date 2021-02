«I vaccini sono troppo pochi? Ecco una soluzione» Esiste un sistema per aumentare drasticamente il numero di vaccini disponibili in Europa? Secondo Vittorio Agnoletto, medico e professore universitario, sì: agire sui brevetti e la proprietà intellettuale di Franco Sarcina

Coronavirus, i vaccinati alla data del 1° febbraio 2021

Esiste un sistema per aumentare drasticamente il numero di vaccini disponibili in Europa? Secondo Vittorio Agnoletto, medico e professore universitario, sì: agire sui brevetti e la proprietà intellettuale

5' di lettura

Rendere disponibili vaccini e cure farmacologiche per tutti, nel più breve tempo possibile. Superando le limitazioni su brevetti e proprietà intellettuale, utilizzando clausole già presenti nei trattati internazionali. L'iniziativa dei cittadini europei No profit on pandemic si propone questo obiettivo: ne abbiamo parlato con Vittorio Agnoletto, referente per l’Italia di questa iniziativa, medico e professore a contratto all’Università degli Studi di Milano, dove insegna “Globalizzazione e Politiche della Salute”.



Professor Agnoletto, qual è la situazione attuale della legislazione sulla proprietà intellettuale di farmaci e vaccini?

Loading...

Tutto dipende dagli accordi TRIPs, firmati il primo gennaio 1995 dall’Organizzazione mondiale del Commercio (Wto, World Trade Organization). Questi accordi valgono per materie di ogni tipo, in questo caso sui farmaci, e stabiliscono che ogni azienda farmaceutica che mette sul mercato un nuovo farmaco o un nuovo vaccino ha il brevetto in esclusiva per 20 anni. Questo vuol dire poter agire per un ventennio in una situazione di monopolio: poter decidere dove, come e quando produrre e anche cosa fare del brevetto. Per esempio autorizzando qualcun altro, attraverso un accordo commerciale tra la propria azienda e un’altra, a produrre un vaccino o un farmaco: è quello che Pfizer sta facendo ora con Sanofi.

Quindi non si scappa da queste regole sui brevetti?

Affatto: c'è un precedente storico interessante. Nel 1997, quando Nelson Mandela diventa presidente del Sudafrica, si trova un Paese con il 35% circa delle donne fra i 14 e i 40 anni sieropositive per il virus dell’Aids. Mandela cerca di procurarsi farmaci antiretrovirali attraverso un accordo con le multinazionali farmaceutiche. Ma questo accordo è impossibile, perché i prezzi sono troppo alti, e quindi Mandela dà indicazione al Congresso sudafricano di approvare una legge che autorizzi le aziende del Paese a produrre farmaci contro l’Aids. A quel punto 39 multinazionali farmaceutiche, capitanate dal Glaxo-Wellcome, avviano una denuncia all’interno del Wto contro il governo sudafricano, accusando la nazione di non aver rispettato gli accordi TRIPs. Il Wto intima al Sudafrica di fermare la produzione.