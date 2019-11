I Van per trasmettere Serie A e Olimpiadi approdano in Borsa E' pronta alla quotazione la pmi di Messina, NVP, specializzata nei mezzi allestiti per trasmettere le immagini ad altissima definizione degli eventi sportivi. Sarà anche a Tokyo2020 con due maxi-Van per le gare di equitazione. Vuole raccogliere sull'Aim Italia, il listino delle pmi, 10 milioni di euro per crescere in un mercato che, in Europa, vale 5 miliardi di Andrea Fontana

La cabina di regia negli OB-Van da cui vengono monitorate tutte le immagini dei match di calcio

2' di lettura

Arrivano in Borsa le regie mobili per le immagini ad altissima definizione della Serie A, delle Olimpiadi e di altri eventi internazionali come la Formula E, la Champions League e il motomondiale.



NVP, che ha presentato domanda di pre-ammissione sull’Aim Italia affiancata da Fidentiis Equities, è una “garage company” messinese fondata nel 2007 dai fratelli Natalino, Massimo e Ivan Pintabona che si dividono equamente il capitale .

Sky, Dazn e Mediaset tra i principali clienti

L'azienda è specializzata nella produzione video ad alta definizione per i network televisivi (Sky, Dazn, Mediaset, Mediapro e la Uefa sono tra i principali clienti): l’attività è realizzata grazie ai cosiddetti “Ob-Van”, maxi-Van (che possono arrivare fino a 100 metri quadrati) allestiti con le tecnologie per la regia delle immagini realizzata nei luoghi dove si svolgono gare internazionali, concerti e spettacoli. Il fiore all’occhiello sono due mezzi “gemelli” capaci di gestire 28 telecamere ciascuno in tecnologia 4K-Hdr.

Ai Giochi di Tokyo 2020 per le gare di equitazione

Proprio questi due asset - a cui l’anno prossimo se ne aggiungerà un altro, sempre in 4K-Hdr, grazie a un investimento già programmato - sono stati la carta vincente che permetterà a NVP di essere tra i fornitori tecnologici delle Olimpiadi di Tokyo del 2020 essendo stata selezionata dall’Olympic Broadcasting Services (la struttura del Comitato olimpico responsabile della copertura radio-televisiva ufficiale dei Giochi), in particolare per le gare di equitazione.

In Borsa punta a raccogliere 10 milioni di euro

La quotazione sull’Aim Italia, dove l’azienda di San Pietro Patti, punta a raccogliere 10 milioni di euro in aumento di capitale, ha l’obiettivo di sostenere non solo gli investimenti per la crescita organica, ma anche l’acquisizione di altre realtà italiane ed estere.