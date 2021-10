I vantaggi crescenti del contratto di rete tra le imprese

Ma vi sono altri vantaggi, più celati e indiretti. Ad esempio, si pensi al vantaggio competitivo che ne trarrebbero le imprese aderenti con riferimento alla più che attuale tematica connessa al rischio di oscillazione dei prezzi delle materie prime: l’istituzione di una rete – “tipica” o “atipica” – si presterebbe per propria natura come valido strumento di politica industriale da essere utilizzato in mercati contraddistinti da scarsità di risorse o caratterizzati da oscillazioni impattanti dei prezzi delle stesse. Ancora, si pensi anche ai vantaggi che l’adozione di tale istituto potrebbe determinare con riguardo alla tematica del transfer pricing oppure con riguardo alle imprese che intendono partecipare a gare d’appalto pubbliche che, per previsione, necessitano di essere in possesso del requisito di regolarità contributiva e fiscale e delle certificazioni o requisiti tecnici che possono essere dimostrati da una o dalla sommatoria delle imprese “retiste”. Per le imprese che hanno difficoltà a partecipare a eventi fieristici o promozionale per la rilevanza dei relativi costi minimi, l’utilizzo di tale istituto consentirebbe la partecipazione in gruppo dei retisti con una ripartizione dei relativi costi.

Per le imprese che con una certa regolarità prendono parte a eventi fieristici o che organizzano azioni di promozione collettiva di prodotti e servizi, l’utilizzo di tale istituto riuscirebbe a far superare parte delle tematiche fiscali relative alle spese per eventi di promozione in tema di rappresentanza e pubblicità. Infine, in merito al “superbonus 110%”, la previsione di lavori diversi da parte di varie imprese specializzate richiede il coordinamento di un’impresa capofila e, a tal fine, potrebbe essere utilizzato lo strumento del contratto di rete o altro accordo di collaborazione tra studi di progettazione, imprese edili, impiantistiche, tecnici certificatori, eventuali istituti di finanziamento. Proprio i vantaggi che i contratti di rete (tipici o atipici) possono garantire alle imprese partecipanti rendono questi strumenti particolarmente adatti a far fronte alle sempre maggiori necessità di collaborazione.