I vantaggi delle società benefit: ecco i passi da fare per trasformare l’azienda

Le società benefit hanno raggiunto quota 1.400 in Italia, triplicando il numero rispetto al 2020. È quanto emerge da uno studio del team Esg di Pwc. Quaranta pagine sull’innovativo istituto giuridico, introdotto con la legge di Stabilità del 2016. L’Italia è il primo paese in Europa ad aver approvato questa nuova forma di impresa che, si legge nel report, «potrebbe mirare a diventare il “new normal” societario, in quanto dovrebbe rappresentare il paradigma che naturalmente può meglio adattarsi al concetto di successo societario sostenibile anche con riferimento alle Pmi e non solo alle grandi organizzazioni».

La differenza con le BCorp

Lo studio Pwc mette subito in chiaro un punto molto importante: le società benefit sono cosa ben diversa dalle americane BCorp. «Nonostante vi siano degli elementi di

sovrapposizione – si legge nel documento –, è importante chiarire sin da subito come in Italia le società benefit differiscano dalle BCorp per una serie di caratteristiche. In particolare, le società benefit rappresentano una tipologia societaria prevista dall’ordinamento giuridico e complementare rispetto ai tradizionali modelli societari, mentre le BCorp conseguono una certificazione sulla base di uno standard definito da un’organizzazione non profit».

I requisiti per diventare una benefit

Quali sono in sintesi i requisiti per diventare una società benefit?

1 ) l’indicazione nell’oggetto sociale del beneficio comune perseguito, con un bilanciamento dell’interesse dei soci e del beneficio comune. «Se necessario, occorrerà modificare l’atto costitutivo o lo statuto a seguito dell’identificazione delle finalità del beneficio comune», viene spiegato nel testo di Pwc.

2) l’individuazione di uno o più soggetti responsabili (il “Responsabile del perseguimento del beneficio comune”) all’interno della società che si occupino del controllo del perseguimento delle finalità definite nell’oggetto sociale.