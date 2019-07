I vantaggi iniziano dal voto «8» Rischio controlli con la sufficienza

Declinando i risultati degli Isa con la stessa logica dell’analisi di congruità di Gerico, anche se ribadiamo, ancora una volta, che il nuovo applicativo se ne discosta per metodologia e filosofia applicativa, potremmo quindi in qualche modo affermare che: al di sotto del 6 il contribuente è considerato «non congruo»; dal 6,01 al 7,99 si pone in quello che era il cosiddetto «intervallo di confidenza», dall’8 in poi è considerato congruo.

Venendo più nel dettaglio ad esaminare il sistema di attribuzione del regime premiale ai contribuenti ad elevata affidabilità fiscale, va detto che il raggiungimento dell’8 nella pagella fiscale consente l’esonero dal visto di conformità in caso di utilizzo dei crediti fiscali (20mila per il comparto imposte dirette e Irap, 50mila per l’Iva a cui si estende anche il rimborso dell’imposta) e l’anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (articolo 43, comma 1, del Dpr 600/1973 per imposte dirette, e articolo 57, comma 1, del Dpr 633/1972 per l’Iva).

Per essere esclusi dagli accertamenti di tipo analitico-induttivo (articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del Dpr 600/1973, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr 633/1972) bisognerà invece aver guadagnato almeno un punteggio pari a 8,5.

Infine, per ambire ai premi considerati più allettanti consistenti nell’esonero dall’applicazione della disciplina sulle società di comodo (sia quelle non operative che quelle in perdita sistemica) e dal rischio di determinazione sintetica del reddito complessivo (a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato) bisognerà raggiungere un punteggio almeno pari a 9.

Va comunque tenuto presente che, in caso di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del Codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal Dlgs 74/2000, non si applicano le disposizioni premiali in precedenza citate.