Borse Ue sull'ottovolante dopo la gelata in avvio. Corrono petrolio e gas

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta nervosa per le Borse europee che, dopo essere arrivate a cedere quasi tre punti in avvio, hanno azzerato le perdite per poi oscillare attorno alla parità, mentre prosegue la corsa del petrolio e il gas è arrivato a crescere anche del 13%. Se gli indici europei hanno trovato sostegno nel recupero dei future di Wall Street, ora in calo modesto, e nel dato tedesco sulla fiducia delle imprese migliore delle previsioni (Ifo a 98,9 punti in febbraio), resta comunque alta la preoccupazione per l'escalation delle tensioni in Ucraina, dopo che il presidente russo Putin ha riconosciuto due repubbliche auto-proclamate nell'Ucraina orientale e ha inviato nella zona truppe russe. Recuperano dunque il FTSE MIB di Milano, che torna sopra i 26.000 punti, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, il Ftse 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam. Dopo il tonfo della vigilia, anche il Rts di Mosca, denominato in dollari, prosegue in forte calo.

A questo punto i mercati attendono la reazione e l'annuncio delle sanzioni da parte di Stati Uniti ed Europa, interrogandosi sugli effetti della mossa del presidente russo e sulla possibilità che venga effettivamente considerata un'invasione, mentre dal confine continuano ad arrivare notizie di movimenti militari. Gli acquisti si spostano sui beni rifugio, con l'oro che tocca i massimi da 9 mesi a 1912 dollari l'oncia, mentre il petrolio balza sui massimi da sette mesi, in attesa delle nuove sanzioni che potrebbero colpire la Russia, il secondo produttore al mondo. Secondo gli analisti di ActivTrades, «la significativa svendita delle Borse sta rendendo i mercati azionari più convenienti e attraenti e se dovesse arrivare uno sviluppo positivo, potenzialmente sotto forma di un accordo economico o energetico tra Russia, Ucraina e Nato, potrebbe aumentare l'appetito degli investitori per il rischio e innescare l'inizio di una forte correzione rialzista».

Vendite pesanti a Mosca, rublo ai minimi in 15 mesi

Vendite sull'azionario russo, con la Borsa di Mosca che arriva a perdere il 9,9% e il rublo russo che scende sui minimi da 15 mesi. La valuta russa è vicina a quota 80,407 sul dollaro, dopo che Putin ha riconosciuto ufficialmente due repubbliche autoproclamate nell'Ucraina orientale, inviando nella zona truppe russe. Testimoni hanno riferito di aver visto mezzi militari senza segni di riconoscimento in movimento nella città di Donetsk dopo la dichiarazioni di Putin. Intanto, la banca centrale russa si è detta pronta a prendere tutte le misure necessarie per supportare la stabilità finanziaria. L'esercito ucraino ha detto che due soldati sono stati uccisi e 12 sono stati feriti negli scontri con i separatisti filorussi nelle ultime 24 ore, mentre i separatisti filorussi, citati da Interfax, accusano l'Ucraina di aver causato la morte di tre civili con una mina su una strada ordinaria.

A Milano brilla Inwit, in coda le banche

L'azionario europeo quindi si muove in rosso, con banche, auto e servizi finanziari che segnano le perdite peggiori. A Piazza Affari brilla Inwit, con il mercato che ha accolto positivamente la notizia della validazione internazionale dei target sulla riduzione delle emissioni e aspetta i dati del trimestre. Intanto, il Ftse Mib ha ridotto le perdite dopo un avvio in calo di quasi tre punti, con Telecom che dopo uno stop in volatilità all'apertura con un -7,4% riduce il rosso. Male le banche con cali arrivati anche oltre tre punti percentuali per Unicredit e Banca Generali, male anche Banca Pop Er. In discesa Stellantis in linea con in comparto in Europa e riflettori su Cnh Industrial, nel giorno del Capital Market Day a Miami. Reggono gli energetici, con Eni e Saipem sostenute dal rialzo del greggio.

Spread stabile sopra 170 punti

Andamento stabile per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei, in un clima teso per le tensioni geopolitiche e i venti di guerra che influiscono su azionario e reddito fisso. In apertura di seduta il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 172 punti base, lo stesso valore del closing di ieri (164 punti base era il closing di venerdì). Scende il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta all'1,89% dall'1,92% dell'ultimo riferimento di ieri.