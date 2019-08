I venti di recessione incalzano, ma l’Fmi raccomanda austerity a livello globale

POSIZIONE INTERNAZIONALE FINANZIARIA NETTA DELLE PRINCIPALI ECONOMIE MONDIALI Valori in miliardi di dollari. (Fonte: Fondo Monetario Internazionale)

Si nota come la somma aggregata delle posizioni dei singoli Paesi in debito e credito sia ad un massimo storico di oltre 30.000 miliardi di $, un controvalore 3 volte più elevato rispetto al 2005. Gli USA sono il principale Paese debitore, con una NIIP superiore al 50% del PIL ed in crescita di 40 punti dal 2007. Altri grandi economie debitrici sono l'Australia e la Spagna, mentre i principali creditori restano saldamente le grandi economie esportatrici di Giappone, Germania e Cina, con una crescita evidente del peso dell'economia tedesca nell'ultimo decennio. I Paesi esportatori di petrolio sono ovviamente creditori netti per via del reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita del greggio, ma la loro ascesa si è livellata dopo il 2014 per via della frenata del prezzo ben al di sotto degli 80$ al barile.

La crescita degli stock di crediti (debiti) va attribuita generalmente all'accumularsi di persistenti surplus (deficit) commerciali; per quanto riguarda gli USA il deterioramento della NIIP è stato esacerbato anche dal tendenziale apprezzamento del Dollaro che ha aggravato il valore reale dei debiti denominati in valuta.

Malgrado un certo restringimento negli ultimi anni, permangono squilibri evidenti in alcune economie avanzate chiave. Ciò è particolarmente vero per il nord Europa (Germania, Paesi Bassi, Svezia) e alcune economie asiatiche (Corea, Singapore), dove gli squilibri tendono ad essere associati ad elevati e crescenti livelli di risparmio del settore corporate non finanziario, che fisiologicamente dovrebbe essere prenditore netto di fondi. Per quanto riguarda le posizioni debitorie, vi è una minore persistenza (tranne che per il Regno Unito e gli Stati Uniti, debitori storici). Improvvisi cambiamenti nei flussi di capitale e nelle condizioni di finanziamento del mercato a causa di crisi di fiducia nella tenuta dell'economia hanno imposto drastici aggiustamenti in economie emergenti come Argentina, Brasile, Indonesia e Turchia.

Il report FMI per ogni Paese membro si conclude con raccomandazioni di policy monetaria, fiscale e di riforme strutturali per il medio termine (3-5 anni). Se si abbandona il livello di dettaglio per singolo Paese e si guardano i dati insieme da una prospettiva globale emerge un quadro degno di commento. In tema di policy fiscale infatti, il FMI sta consigliando un consolidamento fiscale praticamente a tutti i Paesi del mondo, con le notabili eccezioni di Germania ed Olanda.

FMI EXTERNAL REPORT Deficit atuale ed ottimali nel medio termine (Fonte: Fondo Monetario Internazionale)

Generalmente il FMI raccomanda sempre una stretta di bilancio quando il saldo delle partite correnti è ritenuto in deficit eccessivo. Secondo il modello di valutazione del Fondo infatti, ad un 1% del PIL di inasprimento fiscale corrisponde mediamente un miglioramento della bilancia commerciale dello 0,3% per via della riduzione delle importazioni dall'estero. Tuttavia, nel report 2018 anche Paesi che hanno una situazione di generale equilibrio dei conti con l'estero (come Italia, Cina, Giappone e Brasile) vengono indirizzati su un percorso di austerity nel medio termine. L'Italia dovrebbe passare dall'attuale 2% di deficit ad un surplus di bilancio (dopo il pagamento degli interessi) del +0,5%, varando manovre restrittive per 42 miliardi di €.