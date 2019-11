I veri numeri del reddito di cittadinanza Analizza le statistiche sul reddito di cittadinanza Alberto Orioli, vicedirettore del Sole24Ore, nella prima puntata del suo podcast “La smorfia” disponibile su 24+

2' di lettura

Una offerta di lavoro ogni 12 candidati: questo è solo uno dei numeri che fotografano la situazione del reddito di cittadinanza. Una situazione complessa che merita una riflessione da parte del Governo. Lo racconta Alberto Orioli, vicedirettore del Sole24Ore, nella prima puntata del suo podcast “La smorfia” disponibile su 24+, la nuova sezione premium del sito. Un appuntamento settimanale (il lunedì) con i numeri che raccontano l’economia per capire quello che c’è dietro a questi numeri.

Quello di Alberto Orioli è solo uno dei quattro podcast disponibili sulla piattaforma 24+. Il mercoledì è la volta di “Fiume di denaro”, il podcast sulle inchieste di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi, inviati del Sole24Ore.



I soldi, infatti, apparentemente non lasciano né traccia né odore ma sono in grado di condizionare l’economia, la finanza e, in ultima analisi, la vita quotidiana dei cittadini. Seguendo questi flussi, leciti o illeciti, Galullo e Mincuzzi fanno luce su alcune vicende. La prima puntata è dedicata ai business extra-calcistici di Cristiano Ronaldo.

Il venerdì è il giorno di Giulia Crivelli che nel suo podcast “Il mondo di Smilla” dà spazio alla sua curiosità. Smilla, come la protagonista di un fortunato romanzo del 1992, e come la gatta nera di Giulia Crivelli. Curiosity killed the cat, dicono gli americani. Ma la curiosità non è pericolosa, né per i gatti né per gli esseri umani. Soprattutto non lo è per i giornalisti. Per Giulia Crivelli anzi è vitale. Grazie alla sua curiosità, Giulia Crivelli coglie spunti e storie che racconta in questo podcast.



La domenica è il giorno dedicato alle mini-serie: la prima si chiama 0. In questo podcast Francesca Milano si fa guidare dal professor Gian Vico Melzi d’Eril in un viaggio nel tempo per ricostruire l’eredità perduta dei disegni del Maestro rinascimentale.