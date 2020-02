I versi infuocati di Óscar Hahn Il poeta cileno nella traduzione di Giovanni Darconza è in libreria per i tipi di Raffaelli Editore di Alberto Fraccacreta

3' di lettura

Óscar Hahn, considerato il maggiore poeta cileno vivente, detiene un curioso primato: il suo Mal de amor (1981) fu l'unica silloge poetica per altro, specificamente a tema amoroso a essere censurata durante il regime militare di Pinochet. Pur non mostrando una vocazione civile de rigueur (nondimeno, esistono alcune prove antimilitariste), le visioni fantasmatiche nonché la tagliente incidenza della figura femminile nelle sue poesie devono aver in qualche modo spaventato il governo. Perché?

In diverse circostanze Hahn ha spiegato la sua tecnica compositiva, veramente sui generis: senza mai pensare di scrivere qualcosa a tavolino, egli vede all'improvviso un'«apparizione» nella mente, un verso o due che compaiono già formati, dantescamente dittati dentro, ai quali aggiunge con calma il prosieguo del testo. Queste apparizioni sono come «lampi verbali». Da ciò si arguisce la natura metafisica della poesia di Hahn: la preoccupazione (lato sensu, politica) di allargare la realtà a qualcosa d'inconoscibile, d'incomprensibile, di non chiaro è quindi il motore della sua ricerca, la quale ovviamente non poteva che trovare oppositori in un sistema tetragono e statico come quello dittatoriale.



Un'infarinatura considerevole dell'opera di questo autore sudamericano la dà Reincarnazione dei macellai. Visioni dell'Era Nucleare (Raffaelli Editore, introduzione e traduzione di Giovanni Darconza, pp. 112, € 15), collected dei più significativi testi del cileno classe '38, il cui titolo rimanda alla sua prima composizione in assoluto («E vidi che i macellai il terzo giorno/ rossi come sangue pieno di vergogna/ giocavano con sette dadi fatti di fuoco/ pietrosi come i denti del silenzio»).

Il legame con l'apocalisse giovannea, il ritorno dello spettro dell'amore perduto, i «prefantasmi» ― cioè le anime delle persone che devono incarnarsi , la tensione al fantastico tipica di Borges, Bioy Caseres e Cortázar, il rivolgimento metapoetico di Huidobro e Parra, sono scintillii in uno specchio rotto, temi-guida di un'antologia poetica con pochi rivali oggi nella letteratura di lingua spagnola. Sintomatica è la presenza dei «mutanti», esseri dell'epoca futura, emblemi del post-umano: «I mutanti scavarono giorno e notte/ tra le sabbie del deserto// Cercavano rovine di un passato remoto/ vestigia millenarie/ resti di antiche civiltà// Trovarono migliaia/ di bulloni d'acciaio/ gradini di scale/ lunghe travi di ferro/ assemblate/ come se fossero pezzi/ di un meccano gigante/ [...] Loro hanno gli occhi atrofizzati/ ma possono vedere e pensare/ con ogni cellula delle pelle» (Archeologia del quinto millennio).

Come sottolinea Darconza, «un elemento che si lega al tema nucleare è il fuoco. [...] Ma per Hahn il concetto stesso di poesia si ricollega intrinsecamente con il fuoco, dal momento che la poesia è in costante trasformazione e mutamento». Fuoco che inusualmente associa Hahn al Cormac McCarthy di La strada, non a caso romanzo post-apocalittico.

La densità delle visioni mortifere e allucinatorie trova il suo picco lirico in Visioni di Hiroshima, incubo adolescenziale del poeta, nel quale si ritrova «la moglie di Lot/ tramutata in colonna di uranio». Qui si gioca la partita decisiva con un'umanità franta e dolente. Qui ancora, in un estremo ritorno all'infanzia esistenziale, risorge la speranza nonostante le molteplici sottrazioni della vita: «E adesso a volte ho molta paura mamma/ e non voglio più avere paura/ voglio che tutto l'universo sia come un grande letto/ in cui possa entrare quando ho paura/ e tu sei al mio fianco benché non possa vederti» (Morte di mia madre).