I vertici di Tod’s rinunciano ai compensi, confermata la destinazione di parte degli utili a progetti per il territorio Pomellato e Dodo in aiuto delle donne in difficoltà tra le mura di casa, Tombolini e Marex si riconvertono per le mascherine, su Vestiaire Collective l’asta benefica

6' di lettura

Ognuno fa la sua parte. E ogni giorno arrivano novità sulle decisioni individuali di manager e su quelle di aziende, gruppi, associazioni. Ieri il Consiglio di amministrazione del gruppo Tod’s, considerando il progressivo peggioramento dello scenario globale dell’epidemia da Covid-19, rispetto al 12 marzo, data dell’ultima seduta consiliare, ha ritenuto opportuno modificare la proposta di distribuzione dei dividendi sugli utili 2019 già deliberata in tale data, proponendo di non distribuire nessun dividendo. Confermata la destinazione dell’1% dell’utile netto consolidato ad iniziative di solidarietà;’ l’utile dell’esercizio 2019 sarà, per il resto, interamente destinato a riserva. Il presidente e il vicepresidente del gruppo Tod’s, Diego e Andrea Della Valle, hanno inoltre comunicato al Consiglio la loro decisione di rinunciare ai compensi che erano stati già deliberati in loro favore per l’esercizio 2020.

Le tante facce dell’emergenza: un aiuto alle donne vittime di abusi

In risposta all’allarmante aumento degli abusi domestici emerso durante l’attuale periodo di quarantena obbligatoria, Pomellato lancia una campagna di sensibilizzazione e una raccolta fondi a sostegno delle donne vittime di violenza domestica in collaborazione con DoDo, l’altro brand del gruppo di gioielli. Gli episodi di violenza domestica, un’autentica “crisi nella crisi”, sono in rapido aumento: il lockdown e le misure di autoisolamento, che ormai interessano quasi la metà della popolazione mondiale, costringono molte vittime a una pericolosa convivenza con i maltrattatori. Secondo una Ong con sede a Jingzhou, nella provincia dell’Hubei, epicentro cinese dell’epidemia di Covid-19, il numero di casi di maltrattamento è raddoppiato nel febbraio 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’Italia, che si classifica al 50esimo posto del Global Gender Gap Index redatto dalle Nazioni Unite, è diventata uno dei Paesi sviluppati in cui la situazione è motivo di grande preoccupazione. Il 19% delle donne italiane denuncia di aver subito episodi di violenza fisica o sessuale da parte del partner almeno una volta nella vita; nel 6% dei casi, i maltrattamenti si sono verificati negli ultimi 12 mesi.

Un impegno che viene da lontano

Da 10 anni Pomellato sostiene CADMI, la Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano, che fa parte della rete di centri antiviolenza D.i.RE. Pomellato ha deciso di lanciare una raccolta fondi destinata a entrambe le realtà, dando il via all’iniziativa con un finanziamento di 100.000€ che consentirà di aiutare prontamente le donne vittime di abusi. Pomellato fa appello agli amanti del brand perché prendano parte all’iniziativa al fine di sostenere le vittime di abusi domestici in questo momento di grave difficoltà. «Pomellato è sempre stato un brand dedicato alle donne. L’aumento degli episodi di violenza domestica e sessuale, conseguenza diretta delle misure di isolamento e delle tensioni che ne derivano, è per noi motivo di grande preoccupazione – commenta Sabina Belli, ceo del Gruppo Pomellato. Pomellato agirà sempre con fermezza a sostegno delle donne, e desidera lanciare un messaggio rivolto a coloro che subiscono violenza: sappiate che non siete da sole.»

La riconversione prosegue

Tombolini, storica firma d’abbigliamento formale, ha deciso di convertire e dedicare una parte della produzione per la realizzazione di mascherine protettive e di camici medici mettendo a disposizione il proprio know-how per far fronte a questa situazione di emergenza. L’azienda utilizza tessuti di cotone antigoccia, lavabili e sterilizzabili con acqua bollente, quindi riutilizzabili al 100%. La produzione sarà totalmente made in Italy e verrà effettuata nello stabilimento di Colmurano in provincia di Macerata, che produce abiti e capospalla di altissima qualità.

L’idea nasce in azienda con la collaborazione di LCA Studio Legale di Milano e la produzione, a regime, prevede 8mila mascherine e 2mila camici al giorno.

Scelta simile per la Marex di Correggio, la maison fondata dallo stilista Angelo Marani e ora guidata dalle figlie Giulia e Martina e dalla loro mamma Anita, che fa parte di quel gruppo di aziende reggiane che aiuterà la Nuova Sapi di Casalgrande a produrre le mascherine chirurgiche, così importanti in questo periodo. L’idea nasce dall’azienda Nuova Sapi, Unindustria Reggio Emilia, Confindustria Emilia-Romagna, Sanità Regionale, Comune di Reggio Emilia e Tecnopolo del Biomedicale di Mirandola, che hanno deciso di fare sistema per produrre 150 mila pezzi al giorno. «Ci sembrava il minimo dare il nostro contributo in questa situazione di emergenza – le parole di Giulia Marani – Grazie anche alle nostre donne, che hanno dato la disponibilità a venire a lavorare invece di stare a casa e ci hanno dato una mano ad allestire la linea, abbiamo convertito la nostra confezione sulla nuova catena per creare appunto mascherine». Marex ha dunque messo a disposizione della collettività competenze e macchinari. Per ora cinque dipendenti lavorano nella mini catena per confezionare due tipi di mascherine. Il tessuto, lavabile, idrorepellente e di ambito medicale, viene fornito già sagomato dalla Nuova Sapi. «Ci arrivano già tagliate e progettate dalla Nuova Sapi, noi le confezioniamo. Per ora riusciamo a farne 1.200- 1.500 al giorno, ma contiamo di aumentare la produzione. Probabilmente, ci sarà bisogno di produrne per tutto il mese di aprile e oltre».