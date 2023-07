I viaggi pieni di colori, atmosfere e sapori (non solo in sella ad un bike) di Mariateresa Montaruli

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Da rimuovere o portare in discarica». Era lì da anni, nel cortile di una vecchia casa di ringhiera milanese, forse lasciata da qualche amante scappato troppo in fretta dopo una notte romantica: quella vecchia bicicletta da corsa, un telaio d’acciaio di un artigiano veneto con un numero identificativo che già la diceva lunga, un “48” impresso sotto i pedali, non la voleva più nessuno. Il giorno dopo sarebbe finita davvero in discarica. Eppure da quel telaio abbandonato nascono una storia d’amore e una vita nuova.

Inizia così, con un’ammissione – «Sono una quasi ladra di biciclette» – il racconto che Mariateresa Montaruli consegna al libro che racconta questa trasformazione, partendo da un luogo comune che diventa un’altra, convinta, ammissione: “Ho voluto la bicicletta”. Un libro non solo per gli appassionati di bicicletta ma per tutti coloro che vogliono scoprire territori e paesaggi con un mezzo slow.

Un invito al fare “buon turismo”

Mariateresa Montaruli, giornalista di viaggi, bike blogger, esperta di scrittura sul web, di storytelling e comunicazione” ci accompagnava non solo in sella alla sue due ruote da molti anni a scoprire luoghi magici sulle pagine del Sole24Ore nella sezione Viaggi (carta e web). Curiosa, affidabile, ogni volta originale nelle sue proposte, è stata una collega preziosa, capace che sapeva dipingere a pennello tutto quello vedeva e sentiva. Come si definiva lei stessa “attratta dalla geografia culturale e dalle storie, curiosa delle infinite possibilità di intrecci che corrono sul web” è stata una maestra della scrittura di paesaggio. Così, se Mariatersa ha dato un indubbio contributo a tutto il mondo della bicicletta (luoghi e itinerari da esplorare ma anche persone, associazioni, industria e molto altro), sensibile ai temi dell’ecologia, della preservazione della natura, della valorizzazione della cultura del viaggio non è stato da meno il suo messaggio al fare “buon turismo”.

Le mete non solo in sella a una bike

Da Buenos Aires alle Azzorre da L'Avana a Capetown dalle piccole cicladi della Grecia alle bella Matera, dalle architetture di Copenanghen alla Valle del Draa in Marocco. E ancora dai percorsi nel poetico Lake District nella Cumbria in Gran Bretagna lungo laghi, fiumi e borghi che ispirarono pittori e scrittori i luoghi dello Champagne e che dire della zona dell l'Alpujarra in Spagna. I mari da proteggere come quello delle Seychelles da esplorare con un trekkinga quello più vicino a noi delle piccole isole come Procida. E ancora il Sarrabus in Sardegna, il sudest della Sicilia, le Vie del Paesaggio a nord di Todi, le Dolomiti in lungo e largo, la Puglia in tutte le sue angolature, la bella Taormina e i paesaggi suggestivi di Capri. E per chi volesse scoprire il nostro BelPaese in lungo e largo c’è l’itinerario in cui Mariateresa ci conduce lungo la dorsale appenninica alla scoperta dei colori e i profumi della lavanda. Molti di questi sono contenuti anche nell’inserto “I viaggi del Sole” che trovate in questi giorni in edicola. Ciao Mariateresa, continueremo a leggerti.