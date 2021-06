I videogiochi, gli annunci e le delusioni. Tutto quello che c’è da sapere su E3 2021

2' di lettura

Chi si aspettava tanti titoli, uno operazione muscolare da parte di Microsoft e qualche indicazione più chiara sulla next-gen delle console sarà rimasto sicuramente soddisfatto. Quello che si è concluso settimana scorsa è forse la fiera del videogioco più ricca di annunci di videogiochi nuovi di zecca. Delusione invece per chi si aspettava di vedere la nuova Nintendo Switch Pro all’opera. Ma l’impressione è quella di una industria che sta recuperando dopo il congelamento nella produzione dovuto al Covid-19. Ecco quindi il meglio di questo E3.

Torna il nostro Mario+Rabbids.

Ubisoft non ha annunciato un nuovo Assassin’s Creed , non ha rivelato come Beyond Good e Evil 2 o e Skull and Bones . Nuovi filmati per Rainbow Six: Extraction , Far Cry 6 e Riders Republic. Ma per noi italiani la notizia è l’annuncio di Mario+Rabbids Sparks of Hope, il sequel di Mario + Rabbids Kingdom Battle, in arrivo nel 2022 su Nintendo Switch realizzato dal team di Ubisoft Milan.

Il senso del Game Pass.

La conferenza di Microsoft aveva il compito di dimostrare come i 7,5 miliardi di dollari per l’acquisizione del gruppo Zenimax non fossero stati spesi invano. E infatti la potenza di fuoco della loro piattaforma ludica è impressionante: 30 titoli, 27 dei quali in arrivo su Xbox Game Pass.Da segnalare Starfield e Halo Infinite. Ma quello che ci ha stupido di più dal punto di vista della grafica è Forza Horizon 5, in arrivo il 5 novembre.

Square Enix finalmente.

Le novità: Hitman Sniper: The Shadows per smartphone ma anche lo spin-off Stranger of Paradise Final Fantasy Origin sviluppato dal Team Ninja. La sfida più difficile perà è il gioco sui Guardiani della Galassi sviluppato da Eidos-Montréal in collaborazione con Marvel Entertainment, che uscirà il 26 ottobre su tutte le piattaforme.

Finalmente il nuovo Zelda.

Non c’è stato l’annuncio della Nintendo Switch Pro ma non sono mancati i giochi. Il nuovo Metroid (8 ottobre), Warioware Get it Togheter (8 ottobre), Super Smash Bros Ultimate. Life is Strange e molti altri. Sopra tutti l’atteso sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild, forse uno dei giochi più belli della storia del videogame. Arriverà nel 2022.