I vincoli per i metatag

Posso inserire dei metatag nel mio blog per migliorarne l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca?

I metatag sono delle etichette nascoste che possono essere inserite nelle pagine web purché non ledano marchi concorrenti. Se per indicizzare meglio il mio blog inserisco metatag che non hanno niente a che fare con i contenuti che pubblico o ledono in qualsiasi altra maniera i diritti di terze persone o imprese, potrebbe trattarsi di una condotta sanzionabile per concorrenza sleale o lesione del diritto all'immagine (Tribunale di Milano, sentenza 830 del 25 gennaio 2018). I metatag devono sempre essere coerenti con l'oggetto del blog e non sfruttare parassitariamente la notorietà altrui.