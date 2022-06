I vini d’Abruzzo si riorganizzano e guardano al modello francese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una riorganizzazione in “salsa” francese per i vini d’Abruzzo. Un importante percorso di ristrutturazione, semplificazione e rafforzamento identitario dell’intero sistema delle denominazioni d’origine è stato avviato da tempo dal Consorzio Vini d’Abruzzo anche se probabilmente le tempistiche burocratiche non consentiranno di rendere operativo il nuovo impianto già dalla vendemmia 2022. Ma la strada è ormai tracciata.

Le modifiche ai disciplinari di produzione sono state già varate al Comitato vini del ministero delle Politiche agricole a inizio marzo. Una prima tranche delle nuove norme è stata anche già pubblicata in Gazzetta ufficiale e le altre sono in via di pubblicazione.

«I due obiettivi principali – spiega il presidente del Consorzio vini d'Abruzzo, Valentino Di Campli - sono stati quelli della semplificazione delle etichette e del rafforzamento dell’identità. La prima novità importante che abbiamo introdotto è la sostituzione delle precedenti otto Igt regionali con un unico marchio a indicazione geografica Terre d'Abruzzo. Questa modifica ci consentirà di riportare il riferimento “d'Abruzzo” su tutte le nostre bottiglie. Riferimenti territoriali più specifici saranno poi recuperati ma per caratterizzare comunque vini che dovranno però essere di categoria “superiore”». È in questo senso che al Consorzio hanno seguito una via francese. Oltralpe, infatti, il termine trainante in etichettatura è quello di un'area vasta come la Borgogna, lo Champagne, Bordeaux e solo dopo, e comunque per contrassegnare una particolare qualità produttiva, si arriva a indicare zone più ristrette fino a singoli cru o vigne. Ma sempre in modo proporzionale alla crescita qualitativa. «Nel nostro caso invece finora nomi specifici come “colline pescaresi” o “colline di Chieti” erano semplici Igt - aggiunge Di Campli -. Con questa riorganizzazione invece tali indicazioni verranno non solo recuperate ma anche valorizzate insieme alla qualità dei vini».

In futuro quindi ci sarà una entry level che sarà data da Montepulciano, Trebbiano e Cerasuolo che avranno tutti l’indicazione “d'Abruzzo” cui seguiranno denominazioni superiori con riferimenti geografici più specifici.

Questo nuovo assetto sarà in qualche modo anche oggetto di valutazione da parte dei soci del consorzio quando, alla fine del prossimo mese di luglio, l’assemblea sarà chiamata a discutere delle nuove cariche sociali. «Nella governance del Consorzio - ha aggiunto di Campli - c’è sempre stata una netta prevalenza del mondo cooperativo e in particolare del territorio di Chieti, aspetti che rispecchiavano il reale peso produttivo. Tuttavia, in futuro, e nell'impostazione che abbiamo voluto dare, ci sarà più spazio ai territori che siano sottozone o denominazioni già riconosciute. Sono fiducioso che questa impostazione che abbiamo voluto dare al nuovo corso del vino abruzzese possa essere confermata dal voto dei soci».