I vini Donnafugata in edizione limitata spingono la presenza in nuovi mercati

Gli ultimi arrivati, si fa per dire, proprio in questi giorni sono due vini Doc dell’Etna: Isolano (2019) e Cuordilava (2017). E sono già stati opzionati da oltre 40 mercati esteri e distribuito in Italia rete Horeca solo su assegnazione: produzione: di Isolano sono state prodotte 18.428 bottiglie da 750ml e 300 Magnum con un prezzo al pubblico suggerito di 29,50 euro per le bottiglie da 750ml e di 59 euro per le Magnum; di Cuordilava sono state prodotte 12.804 bottiglie da 750ml e 280 Magnum e in questo caso il prezzo al pubblico suggerito è di 59,50 euro per le bottiglie da 750ml euro e di 119 euro per le Magnum .

Ed è la manifestazione plastica, l’ennesima si può dire, di quali siano i risultati della collaborazione tra la Donnafugata, la storica azienda marsalese, e Dolce&Gabbana. Per novembre, invece, è atteso l’arrivo di Tancredi 2017 Edizione Limitata (uscita novembre 2021) con una produzione di 14.013 bottiglie e un prezzo al pubblico suggerito di 32,50 euro. Una collaborazione avviata nel 2017 con la partecipazione dei vini Donnafugata negli eventi dedicati all'Alta moda di Dolce&Gabbana a Palermo poi nel 2019 ad Agrigento, e ancora recentemente a Venezia. «Insieme a Dolce&Gabbana abbiamo scelto di proporre due nuove piccole produzioni di pregio frutto dell'Etna – dice Antonio Rallo che insieme alla sorella José guida l’azienda vitivinicola marsalese –. Qui la viticoltura di montagna alle pendici del vulcano dà vita a vini di grande eleganza e straordinaria unicità, proprio quello che attraverso la collaborazione con Dolce&Gabbana vogliamo portare nel mondo».

A voler fare un bilancio i numeri dicono parecchio sui risultati di questa collaborazione. Un esempio? Il vino Rosa 2020 uscito a marchio Dolce&Gabbana a marzo di quest’anno ha raddoppiato la presenza sui mercati internazionali ed è stato venduto per il 60% all’estero. «Con Dolce&Gabbana – dice José Rallo – oltre all’amore per la Sicilia, condividiamo la passione per il lavoro, la cura dei dettagli e per il fare artigianale che dà vita a prodotti di eccellenza. Questi valori e i nostri rispettivi know-how, li abbiamo uniti per proporre una collezione di vini identitari, ambasciatori dell’eccellenza artigianale e creativa del Made in Italy».