I vini toscani rallentano la corsa ma la vendemmia è di qualità Per i grandi rossi stimata una contrazione del 15%. Oltre alle forti giacenze legate all'emergenza Covid la regione è quella che più ha fatto ricorso alla riduzione volontaria delle rese

di Silvia Pieraccini

La Toscana registra il calo di produzione maggiore: si passa da 2,6 milioni di ettolitri 2019 a 2,2 milioni quest'anno

Per i grandi rossi stimata una contrazione del 15%. Oltre alle forti giacenze legate all'emergenza Covid la regione è quella che più ha fatto ricorso alla riduzione volontaria delle rese



In Toscana, terra di grandi vini rossi e di forte export (che nel 2019 ha superato per la prima volta la soglia di 1 miliardo di euro), la vendemmia appena conclusa segnerà un calo importante rispetto all’anno scorso, stimato nel -15% da Assoenologi, Unione italiana vini e Ismea. Si passerà dunque da una produzione 2019 di 2,6 milioni di ettolitri a poco più di 2,2 milioni.

La Toscana, insieme con la Sicilia, è la regione che registra la flessione produttiva maggiore, anche se il segno “meno”, questa volta, non porta con sé una valenza negativa e non genera allarme. Per tre motivi. Innanzitutto perché il calo quantitativo è accompagnato da una qualità buona e in alcuni territori addirittura eccellente. In secondo luogo perché all’atto della vendemmia le cantine avevano già forti giacenze di vino a causa dell'emergenza Covid, che ha messo in crisi soprattutto chi esporta e chi vende a hotel, ristoranti e catering, e non avevano grande spazio per i nuovi arrivi. In terzo luogo - ed è questo il punto cruciale - perché il calo produttivo è frutto soprattutto delle misure di riduzione delle rese decise da consorzi e produttori.

La Toscana è infatti, sempre in tandem con la Sicilia, la regione che più ha utilizzato la “riduzione volontaria delle rese” (soldi in cambio di minor produzione) introdotta dal Governo per tamponare i contraccolpi della crisi Covid ed evitare il brusco calo dei prezzi. Le domande presentate dalle aziende toscane sono state 650, per un totale di 8,3 milioni di contributi richiesti, relativi a 8.890 ettari (su poco più di 55mila in tutta la regione, pari dunque al 16%), di cui quasi 7mila a vini Docg e Doc e il resto a vini Igp.

Nel complesso in Italia la misura di riduzione volontaria delle rese ha fatto flop, con solo 39 milioni impiegati sui 100 che erano stati stanziati. I 61 milioni non utilizzati rimarranno al settore vitivinicolo, prevede il decreto Agosto, per l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Le domande di contributi in Toscana sono arrivate soprattutto dai produttori delle denominazioni Chianti e Chianti classico, le più grandi della regione. La Docg Chianti peraltro ha fatto ricorso anche a un’altra misura (questa obbligatoria) decisa dal consorzio di tutela già nel marzo scorso, la riduzione delle rese potenziali del 20% per non far impennare le giacenze (arrivate a 200mila ettolitri in più rispetto alla media) e non far abbassare i prezzi.