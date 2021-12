I voli privati di Linate e Malpensa saranno i più sostenibili d’Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I voli privati in partenza e in arrivo dagli aeroporti di Linate e Malpensa saranno a basso impatto ambientale. Sea Prime, attivo nei voli privati in Italia e in Europa, annuncia il primo rifornimento sullo scalo di Milano Linate Prime di “Jet A1 + Eni SAF”, prodotto da Eni.

Milano Linate Prime diventa così il primo scalo italiano di business aviation, e uno tra i primi in Europa, a offrire Saf, contribuendo al percorso di decarbonizzazione del settore della business aviation globale.Sirio SpA, boutique che opera nella manutenzione e gestione degli aeromobili, effettuerà i primi rifornimenti sulla propria flotta di business jet.

Il progetto fa parte degli obiettivi del Gruppo Sea, la holding dei due scali milanesi, per la sostenibilità. Le azioni più recenti messe in campo, come la sostituzione delle navette passeggeri e dei veicoli operativi con nuovi mezzi elettrici e la futura realizzazione a Malpensa di un primo impianto a idrogeno verde che sarà costruito grazie ai fondi della Comunità Europea, caratterizzano le strategie degli aeroporti di Milano verso il raggiungimento dell’obiettivo Net Zero al 2030.

Anche il recente accordo con Skyports, leader mondiale nella progettazione e gestione di vertiporti, per la realizzazione di una piattaforma per velivoli elettrici adatti alla mobilità urbana è un ulteriore tassello in questa direzione.«Siamo davvero contenti di questa nuova milestone per Milano Prime. La decarbonizzazione del nostro settore è sicuramente una priorità - ha dichiarato Chiara Dorigotti, Chief Executive Officer di Sea Prime.«Siamo solo all'inizio del percorso verso soluzioni sostenibili nell'aviation e questo è solo il primo passo verso la riduzione di emissioni dirette” ha commentato Tom Engelhard, Chief Executive Officer di Sirio . «Continueremo a essere in prima linea nel supportare progetti di aviazione sostenibile, oggi e nel futuro».