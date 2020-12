I volti della partita contro il Coronavirus / Alessia Bonari, l’infermiera simbolo dell'impegno profuso negli ospedali

(ANSA)

Alessia Bonari è l'infermiera di Grosseto divenuta un simbolo della lotta al Coronavirus. È divenuta famosa per i selfie che l'hanno ritratta col viso segnato dalle protezioni individuali. È divenuta il simbolo dei tanti medici e infermieri che ogni giorno hanno rischiato in prima persona per contenere la pandemia.