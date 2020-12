I volti della partita contro il Coronavirus / Annalisa Malara, l'anestetista che per prima individua la presenza del Covid

(ANSA)

Annalisa Malara è l'anestetista di Codogno (Lodi) che il 20 febbraio ha diagnosticato il Covid a Mattia Maestri, il “paziente 1”. «Siamo stati i primi sanitari ad essere coinvolti da questo terribile virus – ha raccontato - , per me come per tutta la mia equipe fu uno choc».