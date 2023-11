IA e mondo digitale: per 1 italiano su 3 il racconto dei media non è equilibrato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono pochi gli italiani che ritengono equilibrato il modo in cui i media raccontano gli sviluppi del mondo digitale (31%) e dell’ intelligenza artificiale (27%). È quanto emerge da un sondaggio nazionale condotto da Quorum/YouTrend per la Fondazione Pensiero Solido, con l’obiettivo di indagare il rapporto tra i cittadini e il mondo digitale, con un focus sull’intelligenza artificiale. La ricerca è stata effettuata con metodologia CAWI tra il 10 e il 13 ottobre 2023 su un campione di 803 intervistati rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia.

Cosa interessa agli italiani

I dati rilevano come due italiani su tre (66% del campione) si informino regolarmente sul mondo digitale, con il 44% che dichiara di farlo “abbastanza”, ma spesso senza approfondire. La sicurezza informatica è l’ambito verso cui i cittadini mostrano più interesse, con il 68% degli intervistati che si definiscono “molto o abbastanza” interessati al tema. Seguono la sanità digitale (60%), l’e-commerce (59%), i social network (58%), l’educazione digitale (57%), l’intelligenza artificiale (51%), il diritto informatico (42%), i videogiochi (29%), i big data (27%), fintech o tecnofinanza (24%).

Dove si informano gli italiani

TV, internet e social media sono i canali principali con cui i cittadini si informano sul digitale. In particolare, la televisione è scelta dal 56% del campione, i siti internet specializzati dal 53%, i social network dal 49%, i quotidiani cartacei e online dal 38%, la radio dal 29%, le riviste specializzate dal 21%, i libri e i podcast dal 18%, le newsletter dal 17%.

Come i media raccontano il mondo digitale

Dal sondaggio emerge poi come meno di un italiano su tre ritenga che i media raccontino il mondo digitale in maniera equilibrata. Per il 30% degli intervistati la narrazione è “eccessivamente entusiastica”, per il 31% “generalmente equilibrata” e per il 22% “eccessivamente allarmistica”.

L’impatto dell’IA sulla società italiana

L’intelligenza artificiale, in particolare, appare poco interessante agli occhi degli italiani, con il 52% del campione che dichiara di informarsi “poco o nulla” sull’argomento. Il racconto fatto dai media degli sviluppi dell’IA, poi, sarebbe “eccessivamente allarmistico” (33%). In generale, gli intervistati risultano divisi sull’impatto che l’intelligenza artificiale potrebbe avere sulla società italiana: se il 44% di loro parla di un impatto “generalmente positivo” o “più positivo che negativo”, per il 39% sarà “più negativo che positivo” o “generalmente negativo”.