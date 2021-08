IAA Mobility 2021, le novità in anteprima dalla A alla Z

5' di lettura

Monaco 2021 è anche l’inizio di una nuova location per il classico motor show biennale che si svolgeva in Germania: la precedente sede era il centro fieristico di Francoforte. Chissà se le Case di automobili hanno ancora un bisogno di tornare a mostrando i loro nuovi modelli. Considerato che l’elenco dei partecipanti non è così lungo come in passato sembrerebbe di no, ma ci sono tanti modelli in programma e forse lo show potrebbe rivelarsi una sorpresa.

Audi, due concept fra le novità annunciate

Si parte con la GrandSphere Concept, una show che anticipa una futura auto di lusso del brand dei quattro anelli accreditata fra l'altro di un'autonomia di Livello 4. Potrebbe essere affiancata da un'altra concept, la SkySphere che viene esposta per la prima volta al Concorso di Pebble Beach a Ferragosto in California, ma che potrebbe essere anche a Monaco. L'altra concept è la A6 e-tron che aveva debutatto al Salone di Shanghai nei mesi scorsi. A cui si aggiunge la sportiva media RS3 proposta nella nuova generazione della sportiva con 400 cv di potenza e 500 Nm di coppia per 290 kmh.

Bmw la vetrina della i4, la Gran Coupè batteria

Elettrico e piacere di guida. È l’approccio che il brand di Monaco ha adottato per la i4, una berlina-coupé sportiva che rielabora in chiave elettrica le caratteristiche tipiche delle auto Bmw. La quattro porte a batteria sarà disponibile a partire da novembre in due diverse varianti, la i4 eDrive40 e i4 M50. Le due i4 offrono la stessa tecnologia elettrificata da 340 cv e con la trazione posteriore per la i4 eDrive40 con 590 km di autonomia dichiarata o la trazione integrale da 544 cv per la più potente i4 M50 e 510 km di autonomia.

Cupra, primo debutto in pubblico della Born

La cinque porte è il risultato delle sinergie interne al gruppo Vw: sfrutta, infatti, la piattaforma Meb, la stessa delle ID.3 e ID.4, ma design e specifiche tecniche sono studiate per unaEv dal sapore sportiveggiante. La produzione sarà avviata a settembre e la commercializzazione sarà integrata anche da inedite forme di noleggio mensile. La Born verrà offerta in 2 varianti a trazione posteriore da 150 cv o 204 cv con 310 Nm di coppia e tre tagli di batteria, ma la più potente potrà contare anche sull’e-boost per raggiungere un picco di 231 cv e toccare i 100 kmh in 6,6 secondi. Con le batterie da 77 kWh, l’autonomia è pari a 540 km ma in città si arrivare fino a 780 km. Per la versione da 58 kWh il valore è pari a 420 km, mentre la versione base da 45 kWh si ferma a 340 km.

Dacia una nuova sette posti su tre file

La Casa rumena presenterà una nuova vettura a sette posti, ma i dettagli sul nome e sulle caratteristiche del modello non sono ancora stati forniti. L’ipotesi, tuttavia, è che si tratti di una multispazio capace di sostituire in un colpo la Dokker, la wagon Logan MCV e il monovolume Lodgy: quest’ultimo è rimasta l’unico della gamma a non essere stato aggiornato, visto che è stato lanciato il restyling della Duster, oltre alle Sandero e Logan e dell’inedita Spring elettrica. Monaco è anche l’occasione per presentare la nuova identità del marchio Dacia.