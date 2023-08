IAA Mobility 2023: tutte le novità in arrivo a Monaco

Ma, ricordiamo, l'IAA Mobility 2023 offre una panoramica generale sulla mobilità quindi saranno presenti anche brand il cui core business non è la costruzione di automobili, come: Bosch, Brose, Fahrzeugteile, ZF, Continental, , Stromer, Hyundai Mobis e Catl.

Tematiche: dalla mobilità elettrica alla guida autonoma

In conformità con il motto IAA “Experience Connected Mobility”, Iaa Mobility 2023 pone una maggiore attenzione al processo di digitalizzazione in corso nel settore della mobilità. Con conferme da aziende tecnologiche leader come Amazon Web Services (Aws), Luminar e Qualcomm.

Inoltre, il Summit IAA, come piattaforma di networking B2B, offre opportunità ottimali per lo scambio interdisciplinare e la formazione di nuove partnership. Tra gli espositori ci sono aziende di elettronica come Hamamatsu Photonics e istituzioni del settore della ricerca come la Fraunhofer-Gesellschaft o il Centro aerospaziale tedesco (Dlr).

Immancabile la discussione sulla transizione elettrica che coinvolge sì i costruttori di automobili ma anche fornitori di servizi, come nel caso dell'infrastruttura di ricarica. Inoltre, di particolare importanza saranno anche le discussioni relative all’intelligenza artificiale, che può essere applicata per la guida autonoma o altre funzioni collaterali alla mobilità.

Programma dell'evento

Dopo gli importanti numeri raccolti nell'edizione del 2021, con la presenza di circa 400 mila visitatori provenienti da 95 Paesi, gli organizzatori della fiera sono pronti per replicare e migliorarsi. Lunedì 4 settembre la fiera sarà aperta solo alla stampa specializzata, dalle 8 alle 18, mentre il pubblico sarà accolto dal 5 al 10 settembre dalle 9 alle ore 18. Gli eventi sparsi in città saranno aperti e ad accesso gratuito e accessibili dalle 10 alle 20, tranne domenica 10 settembre, che chiuderà alle 17. I biglietti possono essere acquistati online sul sito dell'evento con prezzi in linea con quelli dello scorso anno.