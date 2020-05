Iab, certificazione per le agenzie che operano nel digitale Iab Italia, associazione dedicata alla filiera del marketing e comunicazione digitale,alla Milano Digital Week presenta un Sistema di Certificazione pensato per le Agenzie di Andrea Biondi

Se questo è il momento in cui la ripartenza può favorire – almeno si spera – una maggiore richiesta di consulenza da parte delle aziende su servizi di comunicazione digitale, meglio serrare i ranghi ed evitare che l’offerta finisca per essere terreno di conquista a suon di ribassi e a scapito della qualità.

È in questo assunto che trova origine l’iniziativa di Iab Italia, associazione dedicata alla filiera del marketing e comunicazione digitale con oltre 200 associati, che si appresta ad annunciare il rilascio del primo Sistema di Certificazione pensato per le Agenzie.

Sarà presentato durante la Milano Digital Week, che prevista a marzo è stata rimandata a questa settimana, con termine il 30 maggio, causa dell'emergenza sanitaria. La rassegna – completamente online a tema “Città trasformata” – è in corso da lunedì 25 maggio ed è promossa dall’Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici del Comune di Milano e realizzata da Iab Italia, Cariplo Factory e Hublab.

Nei sei giorni della milano Digital Week sono previsti oltre 500 eventi online più di 200 speaker, con più di 300 incontri generati dalla “call” di MDW, e oltre 150 tra conferenze, webinar, tavoli di discussione ideati e proposti dai curatori. La manifestazione è vissuta come una grande opportunità di confronto e discussione sui segmenti che innervano i grandi temi del presente, oggi in grande trasformazione: dal lavoro alla salute, dall'ambiente alla cultura, dall'economia e i media alla produzione del sapere.

In questo quadro Iab si appresta a presentare il sistema di certificazione «messo a punto – spiega Sergio Amati, Direttore Generale Iab – e che vuole rappresentare uno standard di settore per assicurare la qualità delle competenze digitali, permettere alle agenzie di accreditarsi correttamente, e offrire agli investitori un criterio oggettivo per la scelta dei propri partner e fornitori». Non sarà gratuito, conferma Amati, «anche per far sì che le stesse aziende diano il giusto valore a questo sistema di certificazione che va considerato come un’importante leva strategica».