Iab Italia insieme a Sole 24 Ore Formazione per lo sviluppo delle competenze di digital marketing

Progettare corsi formativi sui principali temi legati al marketing digitale, con verticali dedicati al Martech, al Digital Content e al mondo Web3. È questo l’obiettivo della partnership tra IAB Italia, l’associazione di riferimento del marketing e della comunicazione digitale in Italia, e Sole 24 ORE Formazione, la Scuola frutto della joint venture tra Multiversity, il primo Gruppo in Italia nel settore dell’Education con gli atenei digitali Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, e il Gruppo 24 ORE.

L’accordo è stato annunciato da Carlo Noseda, presidente IAB Italia, e Fabio Vaccarono, Ceo di Multiversity, sul palco dello IAB Forum 2023 Regeneration, il più importante evento italiano dedicato al marketing e all'innovazione digitale, che quest’anno ha registrato il tutto esaurito con oltre 13mila visitatori in presenza.

“Siamo lieti di ufficializzare oggi questa collaborazione che ci vedrà garanti nel tempo dei contenuti di una offerta formativa nuova per Sole 24 ORE Formazione e della loro attinenza alle reali esigenze conoscitive dei partecipanti in materia digitale” ha dichiarato Carlo Noseda, Presidente IAB Italia.

IAB Italia è da 25 anni in prima fila per promuovere la cultura e le competenze digitali nel Paese. “Intendiamo proseguire in questa nostra missione con iniziative formative e di confronto, contribuendo in maniera distintiva da quest’anno anche al percorso di arricchimento dell'offerta formativa di Sole 24 ORE Formazione per dare insieme una risposta concreta alle sfide che l'attuale scenario richiede e permettere a tutti di formarsi e aggiornare continuamente le loro competenze, cosiddetti upskilling e reskilling”, ha precisato Noseda.

“Guardando al futuro del settore dell’Education, il concetto chiave sarà sempre più ‘formazione continua’, specialmente nelle aree che presuppongono competenze in forte evoluzione, come quelle digitali, dove occorre rapidità per restare sempre aggiornati”, ha affermato Fabio Vaccarono, Ceo di Multiversity. “In tale scenario, la nostra Scuola ha avviato un processo di profonda innovazione nella formazione executive e corporate, che diverrà sempre più ricca, flessibile e accessibile. Per questo, tra i molteplici strumenti educativi sviluppati a supporto di individui e aziende, è stata posta particolare attenzione ai corsi brevi, con approcci pratici, per aggiornare continuamente gli strumenti di lavoro quotidiano”.