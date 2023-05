Iacovoni (Mef): arriva il BTp Valore, durata 4 anni e cedola crescente

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo i BTp Italia arriva una nuova famiglia di titoli di Stato dedicati ai piccoli risparmiatori: i BTp Valore. Con questa denominazione verranno proposti diversi titoli, non più agganciati all’inflazione come i BTp Italia, ma espressamente destinati al pubblico retail.

Questo in un contesto di «Quantitative tightening» da parte della Bce, che in prospettiva non rinnoverà i titoli di Stato in scadenza che detiene in portafoglio.

Del nuovo strumento ha parlato Davide Iacovoni, direttore generale del debito pubblico del Mef, in un video forum del Sole 24 Ore con Gianni Trovati. Sarà un titolo con scadenza a 4 anni e un meccanismo di cedole a tassi crescenti, cui si aggiungerà un premio fedeltà per chi compra il titolo al momento dell’emissione e lo tiene in portafoglio fino alla scadenza. L’offerta è prevista dal 5 al 9 giugno. L’acquisto non prevede commissioni a carico del risparmiatore. Non c’è alcun tetto all’acquisto mentre è prevista una soglia di 1.000 euro.

Le cedole sono prefissate e avranno meccanismo di «step-up», di rendimenti crescenti. Per avere un’idea dell’ordine di grandezza della cedola iniziale bisogna guardare al rendimento dei BTp a 4 anni, che oggi viaggia intorno al 3,58 per cento.

Aumenta quota di BTp in mano al retail

Il Tesoro riscontra un crescente interesse dei piccoli risparmiatori per i BTp. «Ci sono delle indicazioni di tendenza importanti che provengono dai dati di Bankitalia e dalle nostre evidenze interne che si riferiscono ai collocamenti ordinari - spiega Iacovoni - Sono dati che indicano che c’e’ una importante inversione di tendenza per quanto riguarda i flussi di acquisto provenienti dal retail e dalle società non finanziarie». «Qui - ha aggiunto Iacovoni - si nota un incremento importante. A fine gennaio 2023 si segnala un incremento di oltre 50 miliardi di euro rispetto a settembre 2022 e la quota di questa categoria di attesta al 9% circa, in crescita rispetto ad una anno fa».