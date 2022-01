Iag (Ba e Iberia) brilla, ottimismo per il basso impatto di Omicron

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Viaggi e turismo in gran spolvero sulle Borse europee, mentre si moltiplicano i segnali di ottimismo da parte di esperti e politici – in questi primi giorni del 2022 - sull’impatto di Omicron che, pur molto più contagiosa ma con sintomi più lievi rispetto alle altre varianti, potrebbe segnare l’inizio della fine della pandemia. L’indice Stoxx del settore Travel and Leisure è il migliore in Europa e i titoli delle compagnie aeree e delle agenzie di viaggio sono in vetta all’indice Stoxx Europe 600.

Al top si trova la International Consolidated Airlines (Iag), la holding britannica cui fanno capo British Airways e Iberia, che è arrivata a guadagnare oltre il 10%, beneficiando anche di un effetto-recupero rispetto alla performance di altri titoli del settore visto che la Borsa di Londra era chiusa nella prima seduta dell'anno. Secondo miglior titolo dello Stoxx 600 è l’irlandese Ryanair, mentre al quarto posto c’è il big tedesco del turismo Tui. Continuano a volare ad alta quota sia Air France-Klm, sia Lufthansa, che avevano beneficiato dell’innalzamento delle raccomandazioni di Citi nella seduta di lunedì 3 gennaio.