Iag investe 1,5 milioni di dollari in Futurely, la startup digitale per l’università

2' di lettura

La sua missione, come confermano i diretti interessati, è quella di offrire un percorso di orientamento innovativo e servizi di career coaching in modalità digitale per i ragazzi che si affacciano al mondo accademico.

Nata grazie all'intuizione di due giovani startupper italiane, Elisa Piscitelli e Mariapaola Testa (laureate entrambe al Politecnico di Milano e, rispettivamente, al MIT di Boston e ad Harvard), Futurely ha appena annunciato la chiusura di round di investimento da 1,5 milioni di dollari guidato in modo congiunto da Italian Angels for Growth ed Angels4Women e sottoscritto da altri investitori privati, tra cui Diego Piacentini (l'ex Vp di Amazon e Commissario Straordinario per l'Agenda Digitale con il Governo Renzi), Riccardo Zacconi (il papà del videogioco Candy Crush) e Fabio Mondini (Founder di Cross Border Growth Capital e Venture Partner).

Per le due giovani imprenditrici, che si sono già guadagnate nel 2021 un posto nella lista degli Under 30 di Forbes Italia, il deal segna di fatto il primo grande passo in avanti nello sviluppo di un modello che ha messo a fattor comune (e in rete) mentor, professori e referenti nel campo delle competenze trasversali e dell'orientamento provenienti dalle migliori scuole italiane.

La piattaforma utilizza infatti tecniche sviluppate da psicologi esperti di Harvard (e proprio presso la prestigiosa università americana la startup è stata selezionata sia dall'I-Lab sia dal Rock Accelerator) e propone un percorso che parte dalla conoscenza di sé stessi (passioni, interessi, competenze) e arriva a presentare in modo strutturato e completo il mondo universitario, sfruttando una serie di supporti digitali accessibili in modo asincrono. Ad oggi sono già alcune centinaia i licei e migliaia gli studenti, sia in Italia che negli Stati Uniti, che si sono rivolti a Futurely.





Loading...