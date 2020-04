Iata: a rischio 25 milioni di posti a causa del crollo traffico aereo

Rischio di fallimenti

«Se prosegue l’attuale situazione di carenza di liquidità e non ci saranno aiuti pubblici molte compagnie falliranno o saranno assorbite da altre», ha detto de Juniac. La Iata ha già stimato una diminuzione dei ricavi di 252 miliardi di dollari per tutto quest’anno rispetto al 2019 (-44%). Solo in Europa è previsto un calo dei ricavi di 76 miliardi di dollari.

Le compagnie hanno bisogno di 200 miliardi di aiuti

«Apprezziamo gli impegni che i governi hanno assunto per sostenere l’aviazione, ma bisogna fare di più», ha sottolineato il d.g. della Iata. «Abbiamo bisogno di soldi con urgenza. Molte compagnie hanno cominciato quest’anno con solo due mesi di liquidità e, a causa del crollo dei ricavi, il tempo sta per scadere. Servono 200 miliardi di dollari di aiuti, sono possibili in varie forme: iniezioni dirette di denaro, prestiti agevolati, garanzie sui prestiti, agevolazioni fiscali. Ma qualsiasi cosa si voglia fare va fatto adesso».

Si vola solo in Cina e Stati Uniti

De Juniac ha detto che «il traffico aereo internazionale è praticamente scomparso. Ci sono solo i voli di rimpatrio che sono una specie di servizio pubblico fatto dalle compagnie per il proprio paese. C’è ancora una certa attività nel mercato interno degli Stati Uniti e nel mercato domestico in Cina. I voli internazionali in Cina sono solo quelli di compagnie cinesi autorizzate dal loro governo. La ripresa in Cina è molto lenta, i voli cancellati sono il 55% del totale, il coefficiente di occupazione dei posti sugli aerei è circa il 50%».



Per approfondire:

● Aerei, Iata chiede aiuti pubblici per le compagnie per 200 miliardi

● Bilancio, debito, aiuti di Stato: come cambia l'Europa al tempo del virus