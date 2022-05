Ibe 2022, i trasporti collettivi alla ricerca di una mobilità più sostenibile

Fabrizia Vigo, Responsabile Relazioni Istituzionali Anfia, per esempio, ha parlato del PNRR e dell'opportunità che quest'ultimo offre al comparto autobus, commentando: “La misura del PNRR per la filiera italiana del bus elettrico rientra a pieno titolo nella strategia governativa per sostenere gli investimenti del settore automotive, per accrescere le produzioni di mezzi ad elevata sostenibilità nel nostro Paese. I costruttori italiani presenteranno certamente dei progetti importanti”. Emanuele Proia, direttore di Asstra ha aggiunto una riflessione sulle alimentazioni e su come l'investimento su metano, biometano, e idrogeno – e non solo dunque sull'elettrico – sia fondamentale .

Riccardo Verona, Presidente AN.BTI, ha ragionato sull'attualità della transizione ecologica: “Come associazione ci auguriamo che nel medio periodo si arrivi a bus turistici con motore elettrico in grado di sostenere i nostri itinerari. Attualmente, i motori più green per il comparto turistico sono gli Euro 6. Stiamo cercando di avere sostegni per dotare tutto il nostro parco veicolare di questi motori a impatto ambientale prossimo allo zero” mentre, dall'altro lato, Sergio Veroli, Presidente di Consumers' Forum, si è chiaramente concentrato sulle esigenze degli utenti, chiarendo che “Per invogliare i cittadini all'utilizzo del servizio pubblico servono alcuni requisiti che ad oggi sono insufficienti, soprattutto nelle aree urbane del centro sud. Puntualità e certezza degli orari e sicurezza nell'utilizzo del servizio, sia nella fruizione che in termini di affollamento soprattutto in questo periodo di pandemia”.

Ma cosa vogliono gli utenti dal trasporto pubblico su gomma? Come emerso dallo studio presentato da Carlo Berruti, Direttore Scientifico GPF Inspiring Research, l'intermodalità è considerata un bisogno chiave: 7 utenti su 10, infatti, la ritengono una priorità, sebbene 8 utenti su 10 che considerino la situazione attuale in miglioramento ma ancora lontana da uno scenario ideale. La sostenibilità, poi, rappresenta un plus imprescindibile e gran parte degli utenti regolari di trasporto pubblico auspica un trasporto all'insegna dell'ecologia e del rispetto per l'ambiente e indica le considerazioni ambientali come motivo di scelta del tpl.

A proposito di aspetti ambientali, durante il webinar si è ovviamente parlato anche di alimentazioni e quindi di energia: Federico Caleno, Head of Country Italy, Enel X Way, e Michela Capoccia, Responsabile Regulatory & Innovazione Transizione Energetica del Gruppo Sapio, hanno focalizzato l'attenzione su elettrico e idrogeno.

Intermodalità e sostenibilità sono dunque tra i desiderata degli utenti trasporto pubblico su gomma e a questi due elementi se ne aggiunge un terzo. Un altro elemento centrale emerso dalla ricerca è la tecnologia: secondo gran parte del campione, il trasporto pubblico locale non può prescindere dagli investimenti su sistemi tecnologici all'avanguardia, aspetto ritenuto essenziale da quasi il 95% del campione intervistato. Nel campo tecnologico, le innovazioni ritenute più attraenti sono quelle relative a interfacce “user-friendly”, come ad esempio le app in grado di fornire informazioni integrate e acquisto biglietti per molti operatori, informazioni affidabili sull'arrivo del mezzo, aspetti pratici come una connessione WiFi all'interno dei mezzi, senza dimenticare un sistema che consenta di richiedere-prenotare il mezzo a una data ora-fermata, supportato da tecnologie GPS efficaci che restituiscano anche informazioni sullo stato del viaggio.