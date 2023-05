IBE Intermobiltity and Bus Expo, ecco gli appuntamenti del 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

Torna IBE Intermobiltity and Bus Expo, l'evento che si tiene ogni due anni organizzato da IEG Italian Exhibition Group. E per il 2023 sono già in calendario due appuntamenti distinti che rientrano nelle Digitla Green Week” e che riuniranno i principali attori del mondo del trasporto pubblico e privato. Il primo di questi è per il 31 maggio quando si aprirà il webinar dedicato al Demand Responsive Transit. L'occasione è per approfondire un nuovo tipo di servizio di trasporto “a domanda” che prevede l'utilizzo di piccoli autobus che vengono impiegati in orari e itinerari stabiliti quando ci sono richieste da parte dei passeggeri. Il tutto gestito tramite una piattaforma digitale e un'app mobile.

L'appuntamento dal vivo per la community della Bus & Travel industry è per i giorni 24 e 25 ottobre al World Circuit Marco Simoncelli di Misano. In questi due giorni operatori privati, del trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza potranno beneficiare di una “Driving Experience” che comprende momenti di incontro e di business, aggiornamenti, formazione e, non ultimo, test drive.