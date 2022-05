IBE, Mobilità collettiva sostenibile per la Bus Industry e il TPL

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come sarà la domanda di Mobilità collettiva sostenibile per la Bus Industry e il TPL? Se ne parlerà in occasione del webinar in programma il 3 maggio alle ore 10.30 promosso da Italian Exhibition Group, organizzatore della 10° edizione di Ibe Intermobility an Bus Expo, in programma dal 12 al 14 ottobre alla fiera di Rimini. La manifestazione, dedicata al trasporto collettivo di persone che guarda alla mobilitaÌ sostenibile del futuro, si terraÌ in contemporanea al Ttg Travel Experience. Per iscriversi è disponibile il link unb.internationalbusexpo.it/dgw. La ricerca GPF Inspiring Research-Ibe si pone l'obiettivo di analizzare ampiezza e profonditàÌ della domanda non solo di trasporto collettivo dedicato ai viaggi e su linee commerciali prevalentemente a medio raggio, ma anche di una nuova mobilità collegata al Trasporto Pubblico Locale, sempre piùÌ orientata al cittadino e non al semplice utente (Mobility as a Service, Mobility as A Platform, Mobility as a Common).



In questo contesto l'impatto dell'innovazione e della tecnologia assume particolare impatto sulle dinamiche evolutive del settore in cui si intravede una progressiva convergenza tra filiere di settore e nuove filiere (energia, telecomunicazioni e servizi digitali). Sono queste le leve strategiche a cui tutti i protagonisti dell'ecosistema del trasporto guardano per interpretare il mercato e partecipare con senso di responsabilitàÌ alle scelte nazionali di politica industriale ed energetica, recentemente accelerate dagli scenari di guerra nell'Est Europa.



In questo ambito IBE intende apportare il proprio contributo come catalizzatore della “Community” della Nuova MobilitaÌ Sostenibile Collettiva per riflettere, approfondire e comprendere i nuovi segnali emergenti (a partire dai nuovi stili di consumo), a disposizione dell'offerta di settore e delle Istituzioni in questo delicato momento di passaggio attraverso la transizione energetica, verso la sostenibilità.