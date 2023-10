Ibiza non smette di rapire neppure in autunno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il volume della musica si abbassa, diminuiscono i party esclusivi, le strade e le spiagge si fanno meno affollate, il sole caldo dell’estate dona un po’ di tregua. Ma l’isola più modaiola delle Baleari non smette di essere di tendenza durante l’autunno. Anzi, per chi ne ha le possibilità, l’invito è proprio di atterrare ad Ibiza quando il tempo per incontrare le persone locali, la storia e la cultura del luogo si fa più lento. Sarà più facile apprezzare tutti gli aspetti che la rendono attrattiva 365 giorni l’anno: natura, divertimento, sport. Senza trascurare la sua anima più autentica che rivive durante eventi folkloristici, festival, mercati artigianali.

Quell’antica città fenicia, cartaginese e romana

È semplice orientarsi in questa isola del Mediterraneo, che fa parte dell’arcipelago delle Baleari e si estende per 570 chilometri quadrati. Occorre tenere bene a mente i personali punti cardinali di Ibiza, quelli che la rendono speciale. Per questioni anagrafiche il primo coincide con il sito archeologico di Sa Caleta, lungo la costa sud est, dove sono ancora visibili i resti dei primi insediamenti fenici avvenuti nel VII secolo a.C. Sono state le civiltà fenicia, cartaginese e romana a rendere propizio lo sviluppo di Ibiza. Un altro punto interessante si colloca a Puig de Vila, là dove venne fondato il nucleo originario alla fine del VII secolo a.C. e Puig des Molins divenne una necropoli.

Ibiza (Erika Scafuro)

Tappa al Museo Archeologico

Oggi quegli antichi sepolcri fanno parte del Museo Archeologico di Ibiza e Formentera che conserva ed espone le tracce dei tremila anni di storia delle due isole. Situato nella vecchia cinta muraria di Dalt Vila, in Plaza de la Catedral, il museo è aperto tutti i giorni ad eccezione del lunedì. Il ruolo di maggiore interesse è ricoperto da Eivissa (Ibiza), l’omonimo capoluogo dell’isola che custodisce l’antica città fortificata di Dalt Vila, dichiarata Patrimonio dell’Umanità Unesco nel 1999. Attraverso un dedalo di vie strette e in salita, si raggiunge la cinta muraria dominata da bastioni e torri, costruita per difendere l’isola dalle incursioni delle popolazioni che giungevano dal mare. L’imponente cattedrale, costruita nell’anno 1235 dalle truppe catalane per celebrare la conquista di Ibiza, è dedicata alla Vergine della Neve. Dal belvedere di Dalt Vila si apre una vista incredibile sul porto, inglobato nell’elegante quartiere della Marina, in cui il tempo è scandito dall’attracco e dal salpamento di lussuosi yacht battenti bandiere di diverse nazioni.

Ibiza (Erika Scafuro)

Le spiagge, i tramonti ibizenchi e le esperienze outdoor

Un mare turchese, dune di sabbia bianca e soffice, una pineta a ridosso della spiaggia; frequentare i litorali durante i mesi autunnali è ancora più invitante: si entra maggiormente a contatto con la natura ed il relax. Vi invitiamo quindi a raggiungere platja Ses Salines, la spiaggia che fa parte del Parque natural de Ses Salines, che ingloba anche l’isola di Formentera, e che dista pochi chilometri dal centro di Eivissa e platja d’es Codolar, nota invece per i suoi ciottoli grigi. Spostandosi ancora più a ovest, sempre lungo la costa meridionale dell’isola, la scenografica Sa Caleta è una baia di acqua limpida attorniata da scogliere di colore rosso.

Dove i tramonti sono imperdibili

Un’attrattiva per cui Ibiza è famosa è senza dubbio il tramonto. Per ammirare i colori del cielo a conclusione di giornata, suggeriamo le zone che delimitano le cittadine di Sant Josep de Sa Talaia e di Sant’Antony de Portmany, considerate le migliori per assistere a questo magico momento; come le spiagge Platges de Comte e Cala d’Hort, da quest’ultima la prospettiva si impreziosisce con la vista delle isolette di Es Vedrà ed Es Vedranell. Inoltre, dal porto di Sant’Antony e di Eivissa diverse compagnie di imbarcazioni organizzano tour in barca all’ora del tramonto. Mentre un altro punto panoramico imperdibile è Sa Talaia, il più alto dell’isola con i suoi quattrocento settantacinque metri, che offre un meraviglioso panorama sulla costa. A nord est dell’isola, nei dintorni di Santa Eulària d’es Riu, altre spiagge rinomate per la loro bellezza, con acqua cristallina e sabbia soffice, sono la popolare Es Canar e Cala de Sant Vicent. Ibiza è la destinazione perfetta per chi ama gli sport all’aria aperta, specie nei mesi autunnali quando le temperature consentono di praticare qualsiasi attività: da quelle in acqua come vela, windsurf, immersioni, stand up paddle, alle escursioni a piedi, dalla mountain bike all’e-bike.