Ibl banca cerca «prede» e investe su Roma

Ibl Banca cresce da anni a piccoli passi ma è pronta a nuove acquisizioni oltre che ad aprire il capitale della controllata Ibl Family a potenziali partner e intanto porta a Roma la sede di Banca Capasso che non perderà la sua vocazione di banca di territorio ma aggiungerà il mestiere di gestore di crediti in sofferenza. Mario Giordano, azionista e amministratore delegato della banca, concede l’intervista al Sole 24 Ore da remoto: è nel quartier generale di via XX Settembre, dove alcuni anni fa ha acquistato il palazzo ex Crediop. La banca, attiva in tutta Italia, leader nel mercato della cessione del quinto dello stipendio, ha nella Capitale le sue radici e far partire la conversazione dal futuro di Roma è inevitabile.

«Il degrado di Roma negli ultimi anni è stato inversamente proporzionale allo sviluppo di Milano, purtroppo è legato a diversi fattori: c’è bisogno di una riqualificazione importante, che ancora non si vede, ma sono convinto che possa esserci un importante sviluppo immobiliare della città grazie al Pnrr e a fondi destinati alla Capitale». Riqualificazione degli alberghi e spinta sul turismo sono il principale driver, a giudizio del banchiere, per il rilancio della città.

Ibl Banca la sua parte, intanto, la sta facendo: crea occupazione assumendo giovani (l’età media in banca è di 41 anni e oltre 500 collaboratori su 800 totali lavorano nel Lazio), finanzia master post-laurea ed ha appena investito in un immobile già ristrutturato in via Boncompagni (che ha le caratteristiche di un “trophy asset” del mercato immobiliare romano) dove ha portato la sede legale di Banca Capasso. Quest’ultima, con sei sportelli tutti in provincia di Caserta, manterrà due missioni: credito al territorio e specializzazione nei crediti deteriorati acquistati da terzi.

Ibl Banca, ricorda Giordano, nel giro di un quindicennio da un capitale di 6 milioni è arrivata a uno di 45 milioni. Il filone aurifero è, appunto, la cessione del quinto. «Nel 2004 quando chiediamo di trasformarci in banca non ci conoscono in Banca d’Italia, allora come intermediario finanziario “106” eravamo sotto la supervisione dell’Ufficio italiano cambi» ricorda e la cessione del quinto era semisconosciuta». La banca, osserva, ha mantenuto una struttura semplice ed è iper specializzata.

La cessione del quinto oggi l’hanno scoperta tutti: la offrono sia le banche concorrenti che Poste Italiane. Dal giugno del 2020 c’è stato un vero e proprio “boom” grazie al cambiamento delle regole europee che hanno ridotto l’assorbimento di capitale per questa tipologia di prestiti (dal 75 al 35%) equiparandola ai mutui. Una riduzione, nota Giordano, che ha premiato la minore rischiosità di questi finanziamenti. La cessione del quinto oggi rappresenta circa il 15% del mercato del credito al consumo che in Italia vale 60 miliardi. Ibl Banca ha una quota di mercato del 17% e ha impieghi, sotto forma di finanziamenti Cqs, pari a circa 3 miliardi sui 3,4 miliardi di impieghi complessivi. Le nuove regole sul capitale hanno liberato “munizioni” per la crescita e la banca ha oggi un free capital di 150 milioni, pronti anche per lo shopping.