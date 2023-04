Ibm oltre le attese: utile di 927 milioni di dollari nel primo trimestre, 14,25 miliardi di fatturato

Ascolta la versione audio dell'articolo

International Business Machines Corp. (IBM) ha riportato un utile del primo trimestre di 927 milioni di dollari. Su base per azione, l’azienda di Armonk, New York, ha dichiarato un utile di 1,02 dollari. Gli utili, rettificati per i costi relativi a fusioni e acquisizioni e per le operazioni cessate, sono stati di 1,36 dollari per azione. I risultati hanno battuto le aspettative di Wall Street. La stima media di sei analisti intervistati da Zacks Investment Research prevedeva un utile di 1,27 dollari per azione. L’azienda di tecnologia e consulenza ha registrato un fatturato di 14,25 miliardi di dollari nel periodo in esame, mancando le previsioni di Wall Street. Cinque analisti intervistati da Zacks si aspettavano 14,27 miliardi di dollari.